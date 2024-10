Paris Hilton dans l'une des chambres du Beverly Hilton à Los Angeles, qu'elle a décoré à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Image: instagram @parishilton

Devenez Paris Hilton le temps d'une nuit

Pour promouvoir la sortie de son album Infinite Icon, sorti en septembre, l'héritière américaine a retapé deux suites du Beverly Hilton à Los Angeles. C'est rose, c'est kitsch, ça pique les yeux. On vous fait visiter?

Au fil des années, le Beverly Hilton, l'un des hôtels les plus célèbres de Los Angeles, situé dans le quartier de Beverly Hills, est devenu l'épicentre de la société de la Cité des anges. La preuve en est: depuis le début des années 1960, la salle de bal accueille la prestigieuse cérémonie des Golden Globes. Un lieu qui tient également une place importante dans la vie de la célèbre héritière Paris Hilton.

Enfant, elle avait en effet pour habitude de passer du temps avec sa sœur Nicky et ses cousins dans cet endroit qui porte son nom. Une présence qui a marqué les employés de l'hôtel, retrace El País. Ces derniers faisaient d'ailleurs partie de la famille et s'occupaient même des bambins.

Dès lors, il paraissait évident pour la star de choisir cet endroit pour faire la promotion de son nouvel album Infinite Icon, sorti en septembre, en en mettant plein la vue à ses fans à coup de strass, paillettes et overdose de rose. Afin de marquer le coup, Paris Hilton a refait la décoration de deux suites de l'hôtel – disponibles uniquement en octobre et situées au huitième et dernier étage – pour un résultat qui pique les yeux.

Strass, karaoké et masque en soie

Mais l'expérience ne s'arrête pas qu'au visuel. En effet, celles et ceux qui choisissent de débourser environ 950 francs suisses pour une nuit ont droit à une ribambelle d'attentions. Dans le désordre: des coupes de champagne dès l'arrivée accompagnées de fraises enrobées de chocolat, un anneau lumineux rose pour taper ses meilleures poses et prendre plein de selfies – very important – ou encore un karaoké et deux micros pour le bonheur des autres clients de l'hôtel qui ont déboursé une fortune pour passer une nuit paisible. Sont également offerts un masque et une teille d'oreiller en soie roses, ainsi qu'une bouteille d'eau en métal sertie de strass.

Marre de pousser la chansonnette? Il est temps de se reposer et de regarder l'un des films préférés de Paris Hilton – La Revanche d'une blonde par exemple – ou de s'envoyer les épisodes de sa télé-réalité The Simple Life. A noter que durant la soirée, le room service assure trois passages pour ravitailler la soif des fans grâce à des cocktails – des cosmopolitans, les préférés de l'héritière – avec ou sans alcool.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, les clients doivent libérer les lieux avant 13 heures le lendemain, après avoir englouti un maigre petit-déjeuner composé des céréales préférées de la star américaine et d'un yaourt (plus besoin de vous préciser la couleur). Et la réponse est oui: il reste des places pour la dernière semaine d'octobre.

