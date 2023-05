People

The Weeknd est bien en train de «tuer The Weeknd»

Comme annoncé, la star canadienne a démarré lundi, sur son compte Instagram, son plan consistant à tirer un trait définitif sur son alter ego.

Il faudra désormais l'applaudir sous sa réelle identité. Lundi 15 mai, les comptes Twitter et Instagram de The Weeknd se sont dotés d'une nouveauté: exit son célèbre nom de scène, l'interprète de Blinding Lights (2020) a renommé son pseudo en «Abel Tesfaye», son nom de naissance.

L'Instagram d'Abel Tesfaye, le 15 mai 2023. instagram

Ce changement est loin d'être anodin. Il fait précisément partie d'un plan plus large consistant à «tuer The Weeknd», déclarait l'artiste canadien à W Magazine, dans un entretien publié le 8 mai:

«Je ferai toujours de la musique. Peut-être en tant qu'Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais j'éprouve toujours le besoin de tuer The Weeknd. Et j'y arriverai. Un jour. En attendant, j'essaie de définitivement me débarrasser de cette seconde peau, afin de renaître.» Abel Tesfaye alias The Weeknd. w magazine

Pour permettre cette renaissance, Abel Tesfaye révélait par ailleurs dans cette même interview que son prochain album pourrait être la dernière performance de son alter ego.

L'une des personnes les plus influentes

The Weeknd a débuté sa carrière en 2009 en publiant anonymement de la musique sur YouTube. Son label fondé deux ans plus tard lui a permis de publier nombre de projets oscillant entre le spleen et le R&B. Citons parmi ceux-ci les encensés House of Balloons (2011) ou encore Echoes of Silence (2011). C'est en 2012, lorsqu'il signe auprès du label Republic Records qu'il parvient à toucher des auditeurs tout public, et à l'international.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, le phénomène canadien possède une dizaine de tubes musicaux et peut se targuer d'avoir été cité par Elton John dans le magazine Time dans «les 100 personnes les plus influentes de l'année 2020». Prochainement, il partagera l'écran avec Lily-Rose Depp, sur Prime Video.

