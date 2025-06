Image: watson

Pedro Pascal va-t-il tenter de tuer James Bond? Le point sur les rumeurs

Les paris sont ouverts sur le casting du prochain volet de la saga 007. Après les acteurs qui pourraient incarner l'espion, c'est au tour du vilain d'avoir ses chouchous.

On ne peut pas avoir un bon James Bond sans un bon méchant, l'histoire l'a prouvé en 26 films, dont certains antagonistes marquent encore les esprits des décennies plus tard, que ce soit le Dr. No, Dents de requin ou encore Blofeld.

Sorti en 2021, Mourir peut attendre marquait le chant du cygne de Daniel Craig dans le rôle de 007. Un film dans lequel l'antagoniste était incarné par un Rami Malek défiguré. Depuis, on est sans nouvelles, si ce n'est que la licence est désormais entre les mains d'Amazon qui a racheté les droits, mettant ainsi fin à 60 ans de gestion familiale.

Il est donc évident que la compagnie de Jeff Bezos compte bien amortir ses 8,43 milliards dépensés pour acquérir le studio MGM et qu'un nouveau volet est en préparation. Tous les pronostics portent sur Aaron Taylor-Johnson pour incarner l'espion. L'acteur, actuellement à l'affiche de 28 ans plus tard, est d'ailleurs devenu égérie de la marque horlogère Omega. La montre suisse étant au poignet de l'agent secret britannique depuis plus de 30 ans, cela pourrait laisser supposer qu'il est en tête de liste.

Mais alors, c'est qui le favori pour jouer le méchant?

Pour savoir qui a la cote, il faut aller sur les sites de paris, comme la plateforme Betway où les bookmakers cotent leurs personnalités préférées. Eh oui, les enchères ne sont pas réservées qu'aux sportifs, et c'est un candidat inattendu qui domine désormais les spéculations sur le méchant du prochain 007.

Le grand favori du moment, ce n'est autre que le grand chouchou des Internets: Pedro Pascal. Des sources proches du dossier affirment que l'acteur figure dans le viseur d'Amazon, le nouveau patron de James Bond, ce qui est en partie responsable de la frénésie des paris.

Il ne fait pas très méchant là, mais il peut tout jouer. Image: GABRIEL HUTCHINSON

Pedro Pascal est particulièrement populaire en ce moment. Celui qui est devenu un phénomène Internet enchaîne les projets à la suite. On a pu le voir récemment dans Gladiator II, la série The Last of Us, et dans trois films à venir cet été: Eddington, Materialists et Les 4 Fantastiques: Premiers Pas.

L'acteur d'origine chilienne est en tête de liste, mais d'autres noms suscitent également l'enthousiasme des fans. C'est notamment Cillian Murphy, qui suit Pedro Pascal de près parmi les favoris. L'acteur irlandais a su se montrer impitoyable dans la série Peaky Blinders et serait donc parfait pour ce rôle. Un autre nom revient aussi, celui de Giancarlo Esposito. Ce dernier s'est fait connaître grâce à son rôle de baron de la drogue dans Breaking Bad et a donc largement l'expérience nécessaire pour jouer un méchant «bondien».