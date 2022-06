People

Non, ce n'est pas Franck Dubosc en Une de GQ

C'est bel et bien Brad Pitt.

Chemise satinée, chaînes dorées, regard vide... à première vue, on se dit: «Tiens, Franck Dubosc fait la promotion de Camping 4?» Mais aucune suite à Camping 3 n'est prévue et surtout, ce n'est pas Franck Dubosc, c'est Brad Pitt. L'acteur est en couverture du magazine GQ américain d'août 2022 et s'il faut faire la promotion d'un film, c'est celui de David Leitch, Bullet Train, dont la sortie au cinéma est prévue le 5 août.

La star est méconnaissable. Il a l'air «Petrificus Totalus». Et on en parle de cette peau? Pourquoi ils l'ont plongé dans de la cire? En tout cas, si c'est une statue pour le musée Grévin, elle est très réussie.

Ma collègue Margaux, fan de la première heure (et apparemment de la dernière) de la star, est en PLS.

«Heureusement qu'on ne m'a pas demandé d'écrire cet article, c'est trop douloureux pour moi» Margaux Habert, fan de Brad Pitt et accessoirement, journaliste chez watson.

Brad, cligne des yeux si tu m'entends. GQ

La Une du numéro estival met en scène Brad Pitt, 59 ans, flottant dans l'eau façon Melancholia, entouré de fleurs comme s'il était... mort. L'accroche annonce que l'acteur va «ouvrir son monde des rêves», mais comme le relève le site Première, dès les premières lignes du portrait, il est question de cauchemars récurrents, où il est agressé dans la rue par des inconnus.

Dans ce portrait, il parle également de la mort et de son divorce douloureux avec Angelina Jolie, et explique qu'il s'est toujours senti très seul dans sa vie. Ça fait vraiment rêver.

La bande-annonce de Bullet Train

