«C'est dégradant» Lizzo a fait un truc bizarre en plein concert

D'après les internautes, Lizzo a coutume de montrer ses fesses, notamment sur TikTok. C'est un peu sa marque de fabrique, car c'est une figure du Body Positive: elle fait ce qu'elle veut de son corps et elle se fiche du qu'en-dira-t-on.

Il twerk dans une église à moitié nu et c'est le drame

«Tous ceux qui disent "j'aime son assurance" et "elle est heureuse dans sa peau" ont besoin d'une thérapie parce que ce comportement est dégradant et je sais pertinemment que vous ne voulez pas que vos filles fassent ce genre de conneries»

«C'est en train de devenir bizarre et vulgaire»

Une séquence reprise sur de nombreux comptes Instagram dédiés à l'actualité des stars comme The Shade Room . Mais les plus chastes des internautes ont été outrés par le geste de Lizzo, se demandant pourquoi l'artiste de 34 ans avait besoin de baisser son pantalon pour twerker. Les réactions sont virulentes:

«J'ai montré tout mon c** à Paris hier soir! Je t'aime Paris!»

Cette femme a moult talents. Elle est capable de jouer de la flûte traversière tout en twerkant, le futal en bas des fesses. Lizzo était en concert à Paris ce dimanche 5 mars. Au milieu de sa performance, l'une de ses danseuses lui a tendu son instrument, Lizzo s'est penchée en avant, a baissé son pantalon et a joué tout en twerkant. Un moment de grâce que le public a fortement apprécié.

La chanteuse était sur scène à Paris quand elle a décidé de baisser son froc et de twerker tout en jouant de la flûte.

