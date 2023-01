People

Salt Bae à nouveau critiqué pour une photo avec Macron

Après le scandale avec Messi lors de la Coupe du monde, Nusret en remet une couche en postant une photo de lui avec Emmanuel Macron dans la tribune VIP lors de la finale. Les internautes se demandent combien de temps il a tenu le bras du président pour avoir sa photo.

Malgré son énorme bad buzz lors la Coupe du monde au Qatar, Salt Bae continue d'alimenter les réseaux sociaux de photos et de vidéos comme si de rien. Il a même fait une vidéo pour la nouvelle année dans laquelle on l'entend dire plus de deux mots (et ce n'est pas avocado ni cappuccino).

Mardi 10 janvier, il a partagé une photo de lui et d'Emmanuel Macron sur Instagram, manifestement prise dans la tribune VIP lors de la finale entre l'Argentine et la France. De quoi rallumer le sapin du côté des commentaires des internautes qui ont décidé de le «cancel» des réseaux sociaux.

Cette photo a été prise lors de la Finale de la Coupe du monde. Salt Bae, c'est cet enfant à Disney World qui veut faire une photo avec tous les personnages du parc. Image: instagram

(Je ne sais pas pour vous, mais ce fil me gêne beaucoup.) Image: instagram

«Use me as a dislike button» Un internaute

«Combien de fois as-tu tiré sur son bras pour avoir la photo?» Un internaute

«Tu vas être aussi banni de la France maintenant» Un internaute

«Très gentil de la part de Salt Bae de permettre à Macron de prendre une photo avec lui» Un internaute qui joue dans la team second degré

Le boucher turc aux manettes de 28 restaurants dans le monde a eu l'audace de taguer le président de la République. Contre toute attente, Emmanuel Macron n'a pas reposté la photo sur son compte Instagram. Franchement, ça nous étonne vachement.

Nusret a également posté une photo de lui (who else?) mercredi 11 janvier en train de saler la tour Eiffel. Décidément, il est dans son tunnel. Il enfonce le clou en écrivant: «Paris loves salt.» Sans surprise, les internautes ont inondé la colonne des commentaires pour lui dire de ne pas toucher à la dame de fer.

Ce mec ne s'arrêtera donc jamais. instagram

Certains s'inquiètent de le voir poster des photos et des vidéos de Paris. Cela veut-il dire qu'il va ouvrir un restaurant dans la capitale française? En décembre, un média français avait évoqué cette possibilité, mais rien n'a été confirmé. On sait par contre qu'il ouvrira un restaurant à Milan cette année.

Je ne suis pas tout à fait objective face à ce génie incompris...

D'après les stories Instagram du boucher, il est actuellement à Istanbul pour inaugurer l'ouverture du Cipriani Socialista au parc Hyatt, un club privé de luxe qui existe déjà à Dubaï, Londres, New York et Miami. Il a écrit: «bravo à moi» en toute modestie.

