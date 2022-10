People

Cher veut vendre son «palais vénitien» très très cher

L'icône des années 1970-1980 met en vente sa massive maison de Malibu pour un prix tout aussi massif.

Avant de vous faire visiter cette demeure absolument gigantesque et d'un goût délicieux, tentez de trouver le juste prix de cette propriété de Malibu, en Californie. On vous donne deux, trois indices: le terrain fait environ 1,7 hectare avec vue sur l'océan Pacifique, la résidence principale (parce qu'il y a une résidence secondaire) compte sept chambres, elle s'étend sur 1226 mètres carrés, il y a une piscine à débordement et un terrain de tennis.

A votre avis, à combien Cher veut-elle vendre son palais? 85 millions de dollars. 100 millions de dollars. 200 millions de dollars. Cher (j'adore cette blague).

Oui, Cher demande 85 millions de dollars (85 millions de francs) pour cette propriété acquise en 1989 pour 2,95 millions de dollars, selon le registre cité par le Wall Street Journal. Des cacahuètes par rapport à son estimation actuelle.

Comme on le sait, quand des Américains s'inspirent des palazzo italiens, le résultat ressemble davantage à un manoir gothique sorti d'un film fantastique de seconde zone diffusé sur RTL9 qu'à une réplique pleine de charme. Mais ne jugeons pas avant d'avoir vu l'intérieur.

On vous fait visiter?



Oui, really. C'est parti!

Commençons avec l'entrée, un peu austère quand même pour une baraque à 85 millions. L'entrée, comme dirait Stéphane Plaza, c'est la première impression. Et là, ça me donne l'impression d'être dans un couvent. Va falloir faire du home staging pour la vente.

Poursuivons la visite avec l'un des salons. On en pense quoi de ce tabouret en forme d'oiseau recouvert d'un tissu léopard? C'est Renaissance, n'est-ce pas?

Le maître-mot de cette demeure: la lé-gè-re-té.

Voici la salle à manger. J'imagine très bien des dîners où les convives membres du Prieuré de Sion font un sacrifice humain et boivent un cocktail avec le sang de leur victime et un Châteauneuf-du-Pape 1989.

Passons maintenant à l'étage avec cette chambre à coucher. Les moulures sont évidemment d'époque, c'est-à-dire, les années 90. Isabelle Adjani irait très bien dans ce décor.

Aaaah Venise... ses palais, ses palmiers et ses piscines à débordement.

Désolée pour la qualité de l'image mais finalement, n'est-ce pas mieux ainsi?

Des arches, des colonnades et juste là, une petite statuette. Ouais, ça va être bien.

C'est le patron de quel cartel qui vit ici?

Alors, vous l'achetez?