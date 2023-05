Qui peut marcher avec de tels talons? Cette star l'a fait

Il a été l'assistant du styliste Law Roach pendant deux ans et demi, il a donc déjà eu affaire à son lot de personnalités importantes telles qu'Ariana Grande, Zendaya et Céline Dion.

Mais celui qui a eu l'idée de challenger Cardi B à porter cette paire de talons, c'est Kollin Carter, styliste de la star. Il l'habille depuis de nombreuses années, que ce soit pour ses looks casual (comme celui de dimanche), pour ses looks sur le tapis rouge ou pour des shooting photo. Il habille également Kelly Rowland, Ciara, Naomi Campbell, Normani et Sofia Richie.

Ce fameux jour où Julia Fox a été moquée pour sa façon de dire: «I actually did it myself» en parlant de son make-up.

La véritable affaire criminelle derrière la série Netflix The Nurse

Dans un hôpital au Danemark, les gens meurent souvent d'un arrêt cardiaque. Un ange de la mort est-il à l'œuvre? La série Netflix The Nurse raconte l'histoire vraie d'une infirmière meurtrière.

Pernille Kurzmann vient de terminer sa formation et lors de son premier jour de travail dans un service d'urgence, elle se lie d'amitié avec Christina Aistrup Hansen, une infirmière expérimentée qui est appréciée de tous. Mais très vite, Pernille se rend compte que quelque chose ne va pas chez Christina, et tente désespérément de convaincre ses collègues qu'il se passe des choses monstrueuses à l'hôpital. Cependant, personne ne veut l'écouter. Voilà le sel de l'histoire de The Nurse, la dernière série en date de la collection True Crime de Netflix, qui ne cesse de s'étoffer. La série en quatre parties rappelle fortement le film The Good Nurse, sorti l'année dernière avec Eddie Redmayne et Jessica Chastain dans les rôles principaux.