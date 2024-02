Avec ses cheveux courts, Angèle a créé la surprise à Paris. Getty Images

People

Angèle a fait sensation

La chanteuse belge a assisté ce mercredi au défilé Courrèges à la Fashion Week de Paris. Elle arborait pour l'occasion une nouvelle coupe de cheveux qui va très certainement lancer la tendance des prochains mois.

Après avoir mis le feu sur les scènes des différents festivals tout au long de l'été, Angèle s'était faite discrète ces derniers mois. Sa dernière publication Instagram date d'il y a huit semaines, une longue pause pour celle qui a l'habitude d'être présente sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi, la chanteuse est revenue sur le devant de la scène à l'occasion du défilé Courrèges à la Fashion Week de Paris. La nouveauté? Sa coupe de cheveux courte qui sort du lot – ou comment faire en sorte que tous les projecteurs soient braqués sur elle. Un coup de maître.

Angèle a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux lors du défilé Courrèges à Paris, le 28 février. Getty Images

Comment ne pas être fan? Image: instagram @rubymazuel

Vidéo: twitter

Angèle a longtemps été connue pour sa frange emblématique, qu'elle a abandonnée en 2023 pendant un petit moment. Mais la reine de la mode souvent avant-gardiste n'a pas attendu très longtemps avant de faire un retour en force. Pour le plus grand bonheur de ses fans et de celles et ceux qui sont à l'affut des prochaines tendances.

«C'est canon!»

En à peine quelques heures, les médias s'extasient de ce look. «CA-NON 🤯» écrit Paris Match, «Angèle, méconnaissable: elle opte pour la coupe de cheveux que l’on voudra toutes copier en 2024», selon Vogue.

«Angèle a attiré tous les regards sur elle» marie-claire

«La chanteuse belge Angèle a fait sensation (...). En cause? Sa nouvelle coupe de cheveux!» Elle

«Angèle a créé la surprise avec une nouvelle coupe de cheveux courte. Entre nous, c'est canon!» voici

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont tout aussi fans que la presse.

«Sublime! Toujours aussi solaire! Cette coupe 😍🔥»

«Non non non CA-NONISSIME 😎🤩🥳»

«Trop belle les cheveux courts 🔥🔥🔥❤»

«Cette coupe Angèle une dinguerie magnifique 😍»

«Cette coupe, ce look, ce charisme… Angèle est un rêve 🥳💫»

«Wawww ANGÈLE LA COUPE»

En même temps, comment ne pas adorer? J'espère vraiment que mon coiffeur aura encore de la place cette semaine.