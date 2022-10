Gstaad Guy a séjourné au Lausanne Palace, et contre toute attente, il ne portait pas de Loro Piana. instagram

Vous l'avez peut-être croisé... Gstaad Guy était à Lausanne ce week-end

Le chouchou des millennials qui parodie la vie des gens riches était de passage dans la capitale olympique. Il a séjourné au Lausanne Palace et a fait des photos bizarres avec une orchidée et un aspirateur.

Gstaad Guy, 252 000 followers sur Instagram, s'est fait un nom en parodiant la vie de la jet-set et en se moquant des snobes de Gstaad, Saint-Tropez ou encore Saint-Moritz.

Il joue deux personnages: Constance et son alter ego, le cousin Colton. Bien qu'ils soient tous deux privilégiés et «idiots» comme il le dit dans une interview, l'un est un aristocrate de Londres, l'autre est un nouveau riche américain. Ils sont contradictoires, mais complémentaires.

Ce week-end, Constance et Colton étaient en Suisse romande. Celui qui, quand il est en terre helvétique, a davantage l'habitude d'être à Gstaad (se prononce Gstaaaaaaaad) était à Lausanne. Mais pas n'importe où. Fidèle à sa réputation et à ses manières, il a séjourné au Lausanne Palace. Il a même eu le droit à un peignoir personnalisé et apparemment, ça l'a mis en joie.

Gstaad Guy a eu un week-end très chargé. Après avoir fait une photo avec son joli peignoir, il a montré à ses followers sur Instagram et TikTok la belle orchidée qui décorait sa chambre, il a sabré le champagne depuis son balcon avant de passer l'aspirateur devant la porte d'entrée de l'hôtel.

Samedi soir, il a fait une apparition dans une boîte de nuit. Il a posté plusieurs stories sans pour autant taguer l'endroit mais on penche plus pour le Mad que pour le D! Club (rien de personnel).

On ne connaît pas la véritable identité de Gstaad Guy. Dans une interview pour Forbes en mai, il a expliqué vouloir rester discret à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'avant d'être une star des réseaux sociaux, il a travaillé chez Apple.

La première vidéo de Gstaad Guy a été inspirée par un FaceTime avec l'un de ses amis. Selon ses propres termes, le pote était «vraiment prétentieux» et se plaignait du retard de sa masseuse alors qu'il passait des vacances d'hiver à Gstaad. Gstaad Guy l'a tourné en dérision dans une vidéo partagée sur de nombreux groupes WhatsApp avant de devenir virale sur les réseaux sociaux. A ce moment-là, Gstaad Guy n'avait jamais mis les pieds à Gstaad.

Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre croissant de super-riches et de membres de la royauté qui le suivent sur les réseaux sociaux. Parmi eux, la princesse Olympia de Grèce, Maye Musk, la mère d'Elon Musk, Frédéric Arnaud, CEO de Tag Heuer, ou encore l'homme d'affaires suisse Ernesto Bertarelli.

