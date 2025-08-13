beau temps33°
Luidji, le rappeur aux questions existentielles, sera au Venoge

Vidéo: watson

La voix qui réinvente le rap français débarque au Venoge

Tête d'affiche de la première soirée du Venoge Festival de Penthaz (VD), Luidji est un rappeur atypique de la scène française dont le style singulier vaut qu'on lui prête l'oreille. Portrait.
Noémie Pascalin
Luidji est une voix qui a su se démarquer dans le rap game français avec des sonorités empreintes de la musique afro-caribéenne, où le tribal côtoie le gospel, en passant par le jazz. Avec sa plume, il nous compte «l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte», le tout à coups de punchlines douces et introspectives.

Auteur de deux albums sortis respectivement en 2019 et 2023, Luidji Jordan Alexis de son vrai nom, joue désormais à guichets fermés, y compris lorsqu'il remplit l'Accord Arena de Paris. Il est d'ailleurs de passage en terres vaudoises ce mercredi 13 août pour inaugurer la 30e édition du Venoge Festival.

«C'est une première en Romandie!» Le boss du Venoge est fier de cet artiste

Né en 1991 de parents d’origine haïtienne, Luidji grandit en région parisienne en écoutant les ténors du hip-hop américain que sont Eminem, 50 Cent ou Snoop Dog. Il se découvre, à 15 ans, une passion pour l’écriture et le rap. Seul dans sa chambre, il publie ses premiers morceaux amateurs sur son Skyblog et les partage sur Facebook.

Les années passent, et ses premières mixtapes ainsi que son premier EP autoproduit voient le jour. Peu à peu, il commence à se faire un nom. Après un bac scientifique et une licence d’informatique entamée, il décide en 2015 de se consacrer pleinement à la musique. La même année, il signe chez Wagram Music, maison de disques ayant accompagné de nombreux artistes tels qu’Orelsan ou Philippe Katerine.

Pourtant, après deux EP produits en studio, Luidji, en quête d’indépendance et convaincu qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, fonde en 2017 son propre label: Foufoune Palace Records, du nom d’un de ses morceaux. Totalement libre, il sort en 2019 son premier album, Tristesse Business: Saison 1, un projet introspectif qui explore ses expériences amoureuses, ses doutes et sa quête de soi.

Conçu comme une série, avec une narration claire et progressive, l’album est porté par des morceaux phares comme Gisèle ou Tu le mérites. Ce disque marque un véritable tournant dans sa carrière: la critique salue son audace, sa plume précise et sa capacité à raconter des histoires personnelles tout en mêlant des influences variées, du rap classique à des sonorités R&B et soul.

Son deuxième album Saison 00, sorti en 2023 se veut une œuvre encore plus ambitieuse et surtout cinématographique qui pousse encore plus loin son univers musical et visuel. Ce nouvel opus s’accompagne d’un court-métrage salué pour sa réalisation soignée et son sens de l’esthétique. L’album, conçu comme un prélude à sa carrière, dévoile une facette plus mature de l’artiste, tout en conservant cette sincérité qui touche son public.

Avec des salles pleines à craquer et des fans profondément connectés à ses textes, Luidji a su s’imposer comme l’un des artistes les plus captivants de sa génération. Il n'est pas trop tard pour se rendre au Venoge Festival pour le vérifier.

Vidéo: watson

Qui est Sofiane Pamart, le pianiste que tout le monde écoute?
Video: watson
