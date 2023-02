Money Shot: The Pornhub Story va s'appliquer à explorer les arcanes d'un site sulfureux et répondre à cette question: le géant en ligne peut-il protéger ceux dont il tire profit? Réponse le 15 mars prochain sur Netflix. (svp)

Le scandale ne faiblit pas pour le site et sa société mère, MindGeek, qui voit depuis deux ans son image être égratignée (et pas qu'un peu) par la presse internationale. Si bien que Feras Antoon, PDG de MindGeek, et David Tassillo, directeur des opérations, ont décidé de quitter leur poste respectif précipitamment.

Une face très sombre qui a mis en lumière des affaires sordides. En 2020, une pétition a été lancée et plus de 2,2 millions de signatures ont été récoltées à ce jour.

Pornhub s'est également retrouvée mêlée à des allégations, notamment de matériel non consensuel et de trafic sur le site.

La plateforme leader du streaming annonce un documentaire sur Pornhub, le site le plus consulté après Google, YouTube et Facebook en 2022.

