Le flop de Zemmour fait (méchamment) rire Twitter

Eric Zemmour a fait son show au Trocadéro (et j'y étais)

Eric Zemmour a fait son show au Trocadéro (et j'y étais)

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont (encore) fiancés

Dis-moi que tu es suisse sans me dire que tu es suisse

Plus de «Divertissement»

Boutcha: on a retrouvé le chat du «tweet de la honte» russe et il fait réagir

Les plus lus

Vacances: masque ou pas dans l'avion? Voici les réponses à vos questions

Les vacances de Pâques approchent et de nombreux pays ont assoupli leurs mesures Covid. Que dois-je prendre en compte désormais? Quand ai-je besoin du masque? Où puis-je voyager sans vaccination? Les questions et réponses les plus importantes.

Après deux ans de pandémie, de nombreuses personnes ont envie de voyager. Ça se voit dans les sondages, dans les réservations et dans les aéroports. À Genève, par exemple, le nombre de passagers le plus élevé depuis le début de la pandémie a été enregistré en février 2022.