23 mèmes que vous ne capterez que si vous êtes un vrai geek

Vous le voyez, le Trollface?
Vous le voyez, le Trollface? image: @mayfer

23 mèmes que vous ne capterez que si vous êtes un vrai geek

Si vous avez passé les 20 dernières années à programmer du Python ou dans votre chambre à monter votre PC en kit, ces images n'auront aucun secret pour vous.
02.01.2026, 11:5902.01.2026, 11:59

Attention: si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, autant dire que faire défiler cet article aura autant de saveur que du riz blanc, sans sauce ni garniture. Cela dit, vous pourrez toujours aller demander à votre collègue qui travaille dans l’IT de vous expliquer en quoi ces mèmes sont drôles.

Quand vous regardez l'historique de quelqu'un qui surfe en mode privé:

- Quel site aimerais-tu voir? - Je ne veux pas que tu le saches.- Et si on demande à Mr. Incognito?
- Quel site aimerais-tu voir?
- Je ne veux pas que tu le saches.
- Et si on demande à Mr. Incognito?
Image: skeletonclaw

- C'est pas merveilleux Internet? - J'ai vu des choses affreuses.​
- C'est pas merveilleux Internet?
- J'ai vu des choses affreuses.
Image: skeletonclaw
Le couper-coller dans la vraie vie:

Image
Image: reddit

Les informaticiens ne loueraient jamais cet appartement.

«J'ai failli réserver ce Airbnb, avant de réaliser qu'il était pas sécurisé.»
«J'ai failli réserver ce Airbnb, avant de réaliser qu'il était pas sécurisé.»
Image: @hhthacker

C'est quelque chose de parfaitement logique pourtant.

Image
Image: reddit

Merci l'IA et l'inflation:

Image
Image: @kmcnam1
Un fin d'année difficile.

Image
Image: @OfficialPCMR

Si vous aviez investi correctement, vous en seriez là.

«Si je gagnais à la loterie, je ne le dirais à personne, mais il y aurait des signes.»
«Si je gagnais à la loterie, je ne le dirais à personne, mais il y aurait des signes.»Image: @TracketPacer

La carte de l'Europe dessinée de mémoire:

Image
Image: @terriblemaps

Si vous faites cette blague dans la vraie vie, vous finirez célibataire.

Cette blague ne marche qu'en anglais.
Cette blague ne marche qu'en anglais.Image: @MakeAugusta
Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder.

«J'ai dû l'y mettre dès sa naissance.»
«J'ai dû l'y mettre dès sa naissance.»
Image: @_devJNS

Pour une fois, les prises sont faciles à trouver.

Image
Image: interwebs

Qui se souvient du bon vieux port VGA?

«J'étais en haute définition, mais ils ont changé ce qu'était la haute définition. Ça vous arrivera aussi!»
«J'étais en haute définition, mais ils ont changé ce qu'était la haute définition. Ça vous arrivera aussi!»Image: @tomwarren

Si quelqu'un vous dit qu'il n'utilise pas Linux.

Image
Image: @sysxplore

Quand vous réalisez que vous êtes à un événement pour informaticiens.

«Choisissez avec sagesse.»
«Choisissez avec sagesse.»Image: @kuenzler

L'authentification à deux facteurs enfin expliquée simplement:

L&#039;authentification à deux facteurs enfin expliquée simplement:
Image: Mark Parisi
L'apprentissage de l'IA, c'est ça:

Image
Image: whyatt
C'est une blague de serveurs.

«Avez-vous essayé d'enlever la bénédiction avant de bénir une nouvelle fois?»
«Avez-vous essayé d'enlever la bénédiction avant de bénir une nouvelle fois?»Image: c:\users\oli\downloads\old_tech_pics

Quand votre père est technicien réseau.

«Quand votre fils avait demandé une Switch pour Noël.»
«Quand votre fils avait demandé une Switch pour Noël.»Image: reddit

Le Cloud, c'est quand même beaucoup plus pratique.

«Je suis un serveur, même si mon écran est éteint, je fonctionne encore. Ne me débranchez pas et ne me fermez pas.»
«Je suis un serveur, même si mon écran est éteint, je fonctionne encore. Ne me débranchez pas et ne me fermez pas.»
Image: @tom_antok

Et maintenant, une petite blague mathématique:

Image
Image: @Ganeshuor

Elle est vraiment très drôle cette blague pourtant.

16 atomes de sodium entrent dans un bar, suivis par Batman. Le Sodium est égal au Natrium (Na) sur le tableau périodique des éléments.Soit: «♫Na na na na na na na a na na na na na na Batman ♫»Vous l'a ...
16 atomes de sodium entrent dans un bar, suivis par Batman. Le Sodium est égal au Natrium (Na) sur le tableau périodique des éléments.

Soit: «♫Na na na na na na na a na na na na na na Batman ♫»

Vous l'avez?

Félicitations, vous avez parcouru 95 % de cet article.

Chargement: 95%.
Chargement: 95%.
Bonne Année de mes 2!
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année du Nerdistan!

Merry Christmas. Oui, c'est un peu tard, mais vous pourrez le recyclez pour l'année prochaine.
Merry Christmas. Oui, c'est un peu tard, mais vous pourrez le recyclez pour l'année prochaine.

Vous n'avez pas tout compris? Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est trop tard. Un lecteur avisé de watson a dit un jour: «Expliquer une blague, c'est comme disséquer une grenouille. On est plus intelligent après, mais la grenouille est morte.»

(🤓li)

