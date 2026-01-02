23 mèmes que vous ne capterez que si vous êtes un vrai geek
Si vous avez passé les 20 dernières années à programmer du Python ou dans votre chambre à monter votre PC en kit, ces images n'auront aucun secret pour vous.
Attention: si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, autant dire que faire défiler cet article aura autant de saveur que du riz blanc, sans sauce ni garniture. Cela dit, vous pourrez toujours aller demander à votre collègue qui travaille dans l’IT de vous expliquer en quoi ces mèmes sont drôles.
Quand vous regardez l'historique de quelqu'un qui surfe en mode privé:
Le couper-coller dans la vraie vie:
Les informaticiens ne loueraient jamais cet appartement.
C'est quelque chose de parfaitement logique pourtant.
Merci l'IA et l'inflation:
Un fin d'année difficile.
Si vous aviez investi correctement, vous en seriez là.
La carte de l'Europe dessinée de mémoire:
Si vous faites cette blague dans la vraie vie, vous finirez célibataire.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder.
Pour une fois, les prises sont faciles à trouver.
Qui se souvient du bon vieux port VGA?
Si quelqu'un vous dit qu'il n'utilise pas Linux.
Quand vous réalisez que vous êtes à un événement pour informaticiens.
L'authentification à deux facteurs enfin expliquée simplement:
L'apprentissage de l'IA, c'est ça:
C'est une blague de serveurs.
Quand votre père est technicien réseau.
Le Cloud, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Et maintenant, une petite blague mathématique:
Elle est vraiment très drôle cette blague pourtant.
Félicitations, vous avez parcouru 95 % de cet article.
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année du Nerdistan!
Vous n'avez pas tout compris? Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est trop tard. Un lecteur avisé de watson a dit un jour: «Expliquer une blague, c'est comme disséquer une grenouille. On est plus intelligent après, mais la grenouille est morte.»
(🤓li)