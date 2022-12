Quiz

Qui a dit ça, Kanye West ou Hitler? Jouons ensemble!

Sur scène en 2009, un duo américain avait proposé un petit jeu à son public. Il était invité à deviner si la citation venait de Kanye West ou Hitler. Cette vidéo refait surface. On vous en a fait un quiz!

Tiens tiens, c'est fou... ou peut-être pas tant que ça. Déjà en 2009, on se posait la question: «Qui a dit ça, Kanye West ou Hitler?». En 2022, le polémiste américain, connu aussi pour sa musique, enchaîne les déclarations scandaleuses à propos de son amour pour le dictateur.

C'est une vidéo du duo américain de musique folk-humoristique Garfunkel and Oates, un peu prémonitoire, qui ressort aujourd’hui sur Twitter. Kate Micucci et Riki Lindhome (qu'on peut voir jouer la psy dans la série Mercredi), avaient proposé en 2009 un petit jeu à leur public. Les deux femmes énonçaient une citation et l'assemblée devait deviner si elle était de Kanye West ou d'Hitler.

Vous voulez jouer, vous aussi?

C'est parti!

(Et on ne triche pas, hein: d'abord on coche une réponse, et ensuite on clique sur l'image pour voir qui a dit quoi.)

Quand un homme meurt de faim dans les rues, il ne pense pas au pain et à l'eau, mais au caviar et au champagne. Kanye West Hitler Les deux

Je me tiens ici en tant que révolutionnaire. C'est en tant que révolutionnaire contre la révolution. Kanye West Hitler Les deux

Je devrais peut-être retourner à la guerre. Je pourrais avoir à le faire. Kanye West Hitler Les deux

Rien dans la vie n'est promis, sauf la mort. Kanye West Hitler Les deux

J'ai réalisé que ma place et ma position dans l'histoire font que je vais entrer dans l'histoire comme la voix de cette génération, de cette décennie. Que je serai la voix la plus forte. Kanye West Hitler Les deux

Je ne suis pas sous la protection spéciale de Dieu. Kanye West Hitler Les deux

Bonus (une facile)

J'ai designé quelque chose pour qu'Obama aille en boîte. Kanye West Hitler Les deux

Pour voir la vidéo :

Qui a dit ça, Kanye West ou Hitler?

Et sans rapport, mais parce que c'est de saison :

