Quelle personnalité du sommet Biden-Poutine es-tu?



Quelle personnalité du sommet Biden-Poutine es-tu? Image: KEYSTONE POOL REUTERS

Le 16 juin, Genève a été le centre du monde. Les deux hommes les plus puissants du monde s'y sont rencontrés, et ça a mis une sacrée pagaille! Et toi, si tu avais pu participer au sommet, quel personnage aurais-tu été? Fais vite ce quiz pour le savoir!

Quiz 1. Comment es-tu venu à Genève? En Air Force One En Air Force One, mais la chaussure... En Mercedes noire En tracasset 2. Où loges-tu? Au Four Season A l'Intercontinental Dans un village de vignerons Bah, dans mon lit 3. La musique que tu écoutes le matin pour te mettre de bonne humeur? Lynyrd Skynyrd - Freebird Le CD de la Fête des vignerons Boney M - Rasputin Slimka - A plus, a ciao 4. Quelle est ta boisson idéale pour t’hydrater pendant le sommet? KEYSTONE sda Shutterstock 5. Quel cadeau as-tu amené avec toi? Un couteau suisse (comment ça, la sécurité va me l'enlever?) Un œuf de Fabergé Mon plus beau sourire hollywoodien, c'est suffisant Mes impôts 6. Quel est le problème politique le plus urgent en ce moment selon toi? Combattre la Chine Pouvoir sortir de chez moi Navalny et les manifestations d'opposants Démontrer la prédominance du vin vaudois sur le vin valaisan 7. Que fais-tu le soir pour décompresser? J'avale mon Xanax avec de l'alcool pour oublier tout ça Réviser, j'ai un test d'anglais demain Je regarde la télé Je chasse des ours à main nue Résultat

Sur quel personnage es-tu tombé? Es-tu satisfait du résultat? Dis-le-nous en commentaire!

