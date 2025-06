Sarah Jessica Parker et Sarita Choudhury dans And Just Like That saison 3. Image: keystone

Les fans se moquent des looks de Carrie dans «And Just Like That»

Les looks de Carrie Bradshaw dans la troisième saison de la séquelle de Sex and the City ne font pas l'unanimité et irritent les fans.

La série «And Just Like That» est actuellement sur toutes les lèvres. La saison 3 est sortie le 30 mai sur la plateforme HBO Max et elle suscite des discussions animées sur TikTok et les autres réseaux sociaux. De quoi est-il question? Du scénario? Des dialogues? Des péripéties de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et de ses copines en pleine crise de la cinquantaine? Ce n'est pas tant le contenu qui fait parler, mais plutôt le contenant.

On le sait, les tenues de Carrie sont au cœur de la série qui succède à Sex and the City. On se souvient de l'iconique tutu que la New-Yorkaise portait dans le générique de la série, dont le premier épisode est sorti en 1998.

Plus de 25 ans après, certains looks ne passent pas. Voici ceux sur lesquels les fans de la série ont buté.

Le chapeau monstrueux

And Just Like That... Carrie a mis une nappe en boule sur la tête.

L'accessoire le plus discuté est un immense chapeau à carreaux que l'héroïne, Carrie Bradshaw, porte avec une robe longue. Sur les réseaux sociaux, ce look est comparé au personnage de dessin animé Charlotte aux Fraises ou à un pouf.

«Pour la première fois, ce n'est pas Carrie qui porte la tenue, c'est la tenue qui porte Carrie» Sur Instagram

Cette pièce de la créatrice Maryam Keyhani coûte 500 francs. Ca fait cher la choucroute.

Ce chapeau XXL en rappelle un autre: celui que Samantha portait dans le film Sex & The City, mais il avait été utilisé de manière humoristique, ce qui lui donnait tout son sens.

Le collier boulet

Le bijou porté par le personnage de Lisa Todd Wexley, interprété par Nicole Ari Parker, a également provoqué l'hilarité. Sur la plateforme X, les perles sont comparées à des boules de rotin. Un internaute sur TikTok écrit: «La styliste a dû avoir du mal avec ce look.»

Le collier coûte 160 francs. Si vous souhaitez porter un bijou aussi original autour du cou sans dépenser une telle somme, vous pouvez le fabriquer vous-même avec des perles en bois standard achetées dans un magasin de bricolage.

Trop d'imprimés tuent l'imprimé

Et puis il y a ce mélange de motifs:

Ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal. Image: instagram/andjustlikethatcostumes

En parlant de looks qui font mal aux yeux:

Les looks sont principalement composés de marques de créateurs. Le pantalon à motifs est, par exemple, signé Zimmermann, une marque où on ne trouve rien en dessous de 500 balles. Carrie Bradshaw, qui finançait déjà un train de vie luxueux grâce à son métier de chroniqueuse dans Sex & City, un job, qui, s'est bien connu, rapport beaucoup, semble également vivre confortablement dans la suite de la série.

Evidemment, il faut de la nudité

Carrie porte une robe Simone Rocha. Image: instagram/andjustlikethatcostume

On ne change pas une équipe qui gagne: «le sexe fait vendre». Et cela, dès la scène d'ouverture dans laquelle Carrie porte une robe en tulle transparente, dévoilant son soutien-gorge foncé. L'accent mis sur sa poitrine est probablement intentionnel. Comme le savent les connaisseurs: un soutien-gorge couleur chair aurait été plus discret.

Le look royal 2.0

En route pour l'hippodrome d'Ascot! Image: instagram/andjustlikethatcostumes

Dans ce look, rien ne va: Carrie porte une robe en tulle couleur groseille, un frisbee en guise de chapeau, une veste à carreaux et un sac de mamie. L'ensemble ressemble à un gloubi-boulga de pièces dénichées dans un vintage au kilo.

Comment faire simple quand on peut faire compliqué?

Les costumiers se sont déchaînés avec ce look. Image: instagram/andjustlikethatcostumes

Alors là, il y a beaucoup d'informations: entre la jupe longue, les bas, les chaussures à lacets, le châle XXL.... Oui, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire.

On le sait, la série est connue pour son esprit libre en matière de mode et ses combinaisons originales. Les saisons précédentes ont présenté quelques looks particulièrement amusants comme la «robe croissant».

Dans Sex and the City, Patricia Field était la créatrice de costumes, transformant Sarah Jessica Parker en icône de style et modèle pour des millions de femmes. Molly Rogers et Danny Santiago sont désormais responsables des costumes dans And Just Like That. Le duo avait déjà travaillé avec Patricia Field dans Sex and the City.

