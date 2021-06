Divertissement

Euro

Top 5 des raisons de penser que la Suisse va gagner l'Euro



Cette année, c'est la bonne. On a fait égalité au premier match (contre le Pays de Galles) mais on va se rattraper. Si toi aussi tu as un espoir que la Nati fasse mieux que les huitièmes de finale, lis ce top pour en être convaincu!

Les sportifs suisses ont l'habitude des compétitions sportives à haut niveau

Rodgeur, Stan the Man, Didier Cuche, Simon Ammann... Tous des héros nationaux! Ils ont réalisé des exploits, on est tous fiers d'eux. Aucune raison pour que Shaqiri and co. ne fassent pas de même.

On a gagné la coupe du monde pour les moins de 17 ans en 2009

Alors ok, c'était en 2009. On y a cru pour 2010, 2012, 2014 et 2016. Maintenant, il est temps que nos jeunes talents (plus si jeunes, vu qu'ils ont 28 ans) réitèrent l'exploit.

On a battu l'Espagne à la coupe du monde 2010

On a battu les champions du monde!!! C'est le seul match de la compétition qu'ils avaient perdu. C'est bien la preuve qu'on est meilleur qu'eux (et que toutes les autres équipes d'ailleurs).

Le Covid a été bien géré par Berset (enfin je crois)

On s'en est mieux sorti que nos voisins, que ce soit la France ou l'Espagne. Or, qui dit meilleure gestion de la pandémie, dit retour sur les terrains avant tout le monde. Ça veut dire qu'on est mieux préparés que tout le monde!

La Suisse a été crée il y a exactement 730 ans

La Suisse a été crée en 1291. C'était il y a exactement 730 ans. Comme tout le monde le sait, le 7 est un chiffre porte bonheur. Quoi? C'est pas une raison valable pour prouver que la Suisse va gagner? Pas du tout...

Alors, est-ce que tu es convaincu? La Suisse a-t-elle la moindre chance? Dis-le-nous en commentaire!

