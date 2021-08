Quelle gare romande es-tu?

Retour en boîte, on est prêt? Spoiler alert: non

C'est l'étape qui nous fait dire que tout ça, ça commence à ressembler pas mal à la vie d'avant. Mais est-ce qu'on est prêt à retourner en boîte? Pas sûr.

Ça y est. Merci Alain Berset. Celui qui joue avec nos nerfs depuis des mois à coups de «on ouvre, ah non finalement on ferme, mais on rouvre un peu mais genre que les terrasses mais pas trop» nous libère enfin de nos chaînes. Celles qui retiennent nos chevilles et nos pieds, prêts à enflammer le dancefloor. Mais on n'est pas prêt pour tant de bonheur. On ne dirait pas «enflammer le dancefloor», sinon. On disait comment avant? Je sais plus.

Tant pis pour la sémantique et les phrases ringardes. …