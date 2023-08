Do you speak meilleur anglais qu'Ueli et Guy?

6 bonnes raisons de regarder la nouvelle saison de «Futurama»

Une décennie s'est écoulée depuis la fin de Futurama. Les fans n'auront pas à attendre une seconde de plus puisque les nouveaux épisodes sont enfin là. Nostalgiques ou novices, voici six raisons pour lesquelles vous devriez au moins y jeter un petit coup d'œil.

Entre 1999 et 2003, puis 2008 et 2013, Futurama, la création parallèle de Matt Groening, le père des Simpsons, a été l’une des sitcoms animées les plus appréciées. Futurama raconte comment Philip J. Fry, un livreur de pizza new-yorkais congelé accidentellement en 1999, se réveille 1000 ans plus tard. Dans ce nouveau monde, il se fait de nouveaux amis, dont le robot alcoolique Bender, un homard extraterrestre nommé Dr. Zoidberg et la cyclope Leela, dont il tombe amoureux. Tous travaillent à Planet Express, une société de livraison interplanétaire fondée par le descendant de Fry, le professeur Hubert Farnsworth, un brillant scientifique qui radote.