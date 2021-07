Divertissement

Pour le 1er août, on a demandé aux gens de jouer les Guillaume Tell🍎



A l'occasion de la fête nationale, on a voulu savoir si vous connaissiez bien la Suisse et son histoire. Et vous avez même eu la chance de tirer sur Eamonn et sa pomme.

Pouvez-vous chanter l'hymne suisse? Connaissez-vous l'histoire de Guillaume Tell? Et imiter l'accent d'un canton? Ces questions, Eamonn et Yann les ont posé aux Lausannois. Ils sont tombés sur un accent jurassien parfaitement maîtrisé et une chanteuse qui les a laissé sans voix.

