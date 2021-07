Divertissement

Quiz

Quiz: Quelle bouteille d'eau en plastique êtes-vous?



Quelle bouteille d'eau en plastique êtes-vous?

On ne se demande pas assez quelle bouteille d'eau on est. Certes, ce n'est pas un test de personnalité très écolo, mais c'est un jeu. Rien ne vous empêche de le faire et de boire dans votre gourde lourde et encombrante.

Quiz 1. S'hydrater pendant l’effort, c’est important. Du coup, quel sport faites-vous? shutterstock Du pilates, of course! Every morning because j'ai le temps, je travaille pas. shutterstock Je vais jouer au tennis club des Eaux-Vives à Genève, c’est select et on ne peut porter que du blanc (j'adior). shutterstock Je fais du foot avec mes potes deux fois par semaine (FC Pully représente!) Est-ce que cloper en terrasse c’est un sport? 2. Votre bouteille d’eau, vous l’avez toujours: Sur votre bureau, dans l’open space. Dans votre frigo parfaitement rangé, à côté de la puntarella. Avec vous, dans votre Range Rover, parce que l’hydratation c’est super important! Uniquement quand vous prenez un café en terrasse. 3. Ça vous dérange pas de boire de l’eau dans des bouteilles en PET alors que la planète meurt? Non. Si, mais j’ai la flemme. Mais de quoi j’me mêle? La planète meurt??? 4. Ok l’écologie c’est pas votre fort. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour l’environnement? Je me déplace avec mon vélo de ville que j’ai acheté à Forte dei Marmi. J’ai un cendrier portable pour mes mégots. La Porsche de mon mari est électrique. J’ai arrêté de manger de la viande de cervelas. 5. Si vous deviez choisir un festival, ce serait: AP Invision Coachella, pour porter une couronne de fleurs. instagram calviontherocks Calvi on the rocks parce que j'aime le soleil. KEYSTONE Festival de la Cité à Lausanne, parce que je me sens près des gens. KEYSTONE Le Montreux Jazz, parce qu'après je me fais un club sandwich au Montreux Palace. 6. Vous rentrez de soirée déchiré, vous faites quoi? Je me roule un joint. Je ne suis jamais déchiré, pompette peut-être mais pas déchiré, c'est vulgaire. Je bouffe un kebab en bas de chez moi. Je bois une grande bouteille d'eau bien fraîche pour être sûr de ne pas avoir mal à la tête le lendemain. 7. Au restaurant, qu’est-ce que vous aimez manger pour accompagner votre eau? Shutterstock Un poke: un corps sain dans un esprit sain (hihi!) Shutterstock Des spaghettis à l’encre de seiche. Shutterstock Un sandwich Subway (on n'est pas tous riches comme l'autre avec ses spaghettis). Shutterstock Un tartare de bœuf (pas trop épicé hein). 8. En rapport avec le quiz de la semaine dernière, la table basse de votre salon ressemble plutôt à quoi? DR À une table Ikea basique. DR À une table en cannage. DR À une table de riche. DR À une table faite de palettes. 9. Quand vous faites une sortie shopping, c’est: dr J'aime quand c'est chic. dr Moi, j'aime quand c'est stylé. dr Bah moi, j'aime quand c'est un peu ethnique. dr Moi, j'aime quand c'est Pien Kouzu Zolide. Résultat

