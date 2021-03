Composez votre pizza et découvrez combien d'enfants vous aurez

Quiz

Oh, ni trop, ni trop peu.

Des moules, pour un voyage entre terre et mer.

Quelques olives et rondelles d’oignons.

Oh bah un nuage d’origan et une câpre, soyons fous.

Tendre et croustillante à la fois.

Bien cuite, avec le goût du four à bois qui embaume le tout.

Avec l’argenterie classique, un couteau et une fourchette.

Les croûtes et deux parts, plus faim.

8. C’est le moment de débarrasser la table.

Les restes dans de l’alu au frigo, un coup d’éponge sur l’assiette et hop, c’est rangé.

Tout au lave-vaisselle et on en parle plus.

Le carton à la poubelle, quant à la vaisselle… quelqu’un finira bien par la faire.