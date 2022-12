La vidéo d'une étrange susbtance mouvante intrigue Internet

Les tubifex mesurent quelques centimètres de long pour environ 1 mm de diamètre, leur corps est rose clair et ce sont des petits vers. Des petits vers qui aiment vivre en colonie (de la taille d'une assiette) au fond des mares, étangs et cours d'eau lents. Ils constituent des colonies très denses, en taches, et sont constituées de centaines d'individus relativement peu espacés les uns des autres à tel point qu'ils semblent agglomérés.

Si certain d'entre vous n'ont jamais vu le film de monstre à succès The Blob, si jamais, c'est ça:

«Certains d'entre vous n'ont jamais vu le célèbre film de monstre "The Blob" et ça se voit»

Cette substance a immédiatement suscité les théories les plus folles, dont de nombreuses font référence à la science-fiction. Un portail vers l'Upside Down de Stranger Things? Le symbiote extra-terrestre de Venom ou encore le slim de Ghostbuters II... la plupart des commentaires vont dans le sens des références de la pop culture.

Emily Ratajkowski a fait sa première apparition avec son nouvel amoureux

Jusqu'à maintenant, il ne s'agissait que de rumeurs. Emily Ratajkowski et Pete Davidson se sont affichés ensemble dans un lieu très public: un match de basket à New York.

On peut presque dire que c'est officiel entre le mannequin Emily Ratajkowski et le comédien Pete Davidson. Les deux stars, respectueusement âgées de 31 et 29 ans, n'ont pas hésité à s'afficher ensemble lors d'un match de NBA à New York.