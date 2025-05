J-1 avant le coup d'envoi de l'Eurovision 2025 à Bâle. watson y sera et vous explique le programme. watson

L'Eurovision débute ce dimanche à Bâle, voici le programme

J-1 avant le coup d'envoi de l'Eurovision 2025 à Bâle. watson y sera et vous explique le programme.

Faut-il encore le rappeler? Le plus grand concours de chanson au monde a déposé ses valises à Bâle. Alors que les candidats des 37 pays ont découvert la scène pour leur première répétition, Bâle prépare un tapis rouge ou plutôt «turquoise carpet» le plus long de l'histoire de l'Eurovision - soit 1,2 km (oui, on a compté), allant de l'hôtel de ville à la foire de Bâle (Messe). Voici le programme de la semaine de l'Eurovision.

Dimanche 11 mai - Turquoise carpet

De 14-17h: Cérémonie d'ouverture à l'hôtel de ville de Bâle incluant toutes les délégations. Ensuite, les candidats monteront dans des trams historiques pour se diriger vers le centre des expositions (Messe) où aura lieu la présentation des délégations. Cette partie est appelée le turquoise carpet, couleur du tapis sur lequel se présente chaque artiste.

Le red carpet de l'Eurovision est de couleur turquoise, comme vous pouvez le constater, et il réserve parfois quelques surprises. epa



A noter que le dimanche 11 mai, un cortège composé de fanfares, de groupes de danse, de musique techno et de Guggen (oui, techno et Guggen, vous avez bien lu) partira de l'hôtel de ville jusqu'au centre des expositions. Podium, costumes, paillettes et mélange improbable de styles seront au rendez-vous.



Mardi 13 mai - 1ère demi-finale

Le premier show du concours de musique le plus regardé au monde débute le mardi 13 mai à 21h. Il s'agit de la première demi-finale que vous retrouverez sur la page YouTube de l'Eurovision, mais aussi sur rts 2 et les chaînes de télévision publiques partenaires de l'Union européenne de Radio-Télévision (EBU). Pour tous les fans de l'Eurovision ou simplement les curieux, voici l'ordre de passage de cette demi-finale.

1. Islande: VÆB – RÓA

2. Pologne: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovénie: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonie: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Espagne: Melody – ESA DIVA

5. Ukraine: Ziferblat – Bird of Pray

6. Suède: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portugal: NAPA – Deslocado

8. Norvège: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgique: Red Sebastian – Strobe Lights

Italie: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Azerbaïdjan: Mamagama - Run With U

11. Saint-Marin: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albanie: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Pays-Bas: Claude – C’est La Vie

14. Croatie: Marko Bošnjak – Poison Cake

Suisse: Zoë Më – Voyage

15. Chypre: Theo Evan – Shh



Jeudi 15 mai - seconde demi-finale

La deuxième demi-finale au lieu le jeudi 15 mai à 21h avec:

1. Australie: Go-Jo – Milkshake Man

2. Monténégro: Nina Žižić – Dobrodošli

3. Irlande: EMMY – Laika Party

4. Lettonie: Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Arménie: PARG – SURVIVOR

6. Autriche: JJ – Wasted Love

Royaume-Uni: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"

7. Grèce: Klavdia – Asteromáta

8. Lituanie: Katarsis – Tavo Akys

9. Malte: Miriana Conte – SERVING

10. Géorgie: Mariam Shengelia – Freedom

France: Louane – maman

11. Danemark: Sissal – Hallucination

12. Tchéquie: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

13. Luxembourg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Israël: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Allemagne: Abor & Tynna – Baller

15. Serbie: Princ – Mila

16. Finlande: Erika Vikman – ICH KOMME

Samedi 17 mai - finale



L'événement attendu par plus de 160 millions de téléspectateurs (oui, on n'exagère pas) est la finale du samedi 17 mai. Sur les 37 participants, 26 atteindront la grande finale de l'Eurovision. Rappelons toutefois que cinq pays appelés le Big 5 sont automatiquement qualifiés pour la finale (Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne) car grands contributeurs financiers de l'événement, à cela, vous ajoutez le pays hôte, la Suisse et vous avez au total 6 pays qualifiés d'office. La finale est à retrouver en direct dès 21h sur rts 1.

Eurovision village

La grande messe de la musique européenne, c'est aussi une fête géante pour les fans du monde entier. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de billets pour les demi-finales ou la finale du 17 mai, ils pourront se rendre à l'Eurovision Village ( du 10 au 17 mai) au centre du quartier de la foire (Messe Basel Halle 1). Au programme concerts, projections publiques, stands de nourriture, etc. De nombreux artistes se produiront à l'Eurovision village comme Conchita Wurst, Lucas Hänni et Remo Forrer. L'entrée est libre!

Eurovision club & café

Quant à celles et ceux qui souhaitent (encore) faire la fête, ils pourront se rendre en soirée à l'EuroClub qui ouvrira ses portes le samedi 10 mai, et ce jusqu'au 17 mai. L'Euroclub, c'est en quelque sorte la discothèque de l'Eurovision. Dj's et concerts attendent les fêtards de 23h à 5h du matin. L'entrée à l'Euroclub est payante. Situé à quelques mètres du club, l'Euro café permettra aux fans de boire un verre et de partager un moment décontracté durant la journée (dès 16h). L'entrée à l'Euro café est libre.