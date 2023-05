20 photos bizarroïdes d'objets remplis de haricots

C'est quoi ce beans? Les horloges ne devraient pas contenir de haricots. Les pantoufles ne devraient pas contenir de haricots. Les crocs ne devraient pas contenir de haricots. Beaucoup de choses ne devraient pas avoir de haricots. Pourtant, elles en ont. Et pour cause; il existe, quelque part dans le monde, - et espérons-le très loin de nous - une communauté qui fétichise ces légumineuses... au point d'en mettre partout. Miam!

Voici un avant-goût de ce qu'offre le groupe Reddit «Beans in things that beans shouldn't be in», en 20 photos.

Il est beans et six minutes image: https://www.sadanduseless.com/

Des balles de qualité image: https://www.sadanduseless.com/

Tient 48 heures image: https://www.sadanduseless.com/

Se rouler un beans en 2023 image: https://www.sadanduseless.com/

Le (presque) silence des pantoufles image: https://www.sadanduseless.com/

Ravalement de façades image: https://www.sadanduseless.com/

No comment... image: https://www.sadanduseless.com/

L'haleine n'en sera que plus fraîche image: https://www.sadanduseless.com/

Bon pour faire passer les maux de ventre image: https://www.sadanduseless.com/

Chaudement recommandé image: https://www.sadanduseless.com/

Joyeuses Pâques! image: https://www.sadanduseless.com/

Sweet et décevant image: https://www.sadanduseless.com/

Beans Lux! image: https://www.sadanduseless.com/

Après chaque repas, sans faute image: https://www.sadanduseless.com/

Des bulles et des beans image: https://www.sadanduseless.com/

En mode BeansGyver image: https://www.sadanduseless.com/

Que dire... image: https://www.sadanduseless.com/

Prêt à piquer une petite tête image: https://www.sadanduseless.com/

Senteur «Beans et rose au Printemps» image: https://www.sadanduseless.com/

Des pépètes odorantes et trébuchantes image: https://www.sadanduseless.com/

