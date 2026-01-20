La Bernoise Veronica Fusaro a déjà foulé les planches des scènes mythiques du Glastonbury Festival et du Montreux Jazz Festival. Image: screenshot

C'est elle qui représentera la Suisse à l'Eurovision

Après Zoë Më, c'est au tour de la chanteuse bernoise Veronica Fusaro de défendre la place de la Suisse à l'Eurovision 2026.

Plus de «Divertissement»

C’est désormais officiel: Veronica Fusaro portera les couleurs de la Suisse lors du Concours Eurovision de la chanson 2026 à Vienne. À 28 ans, l’artiste originaire de Thoune s’élancera sur la scène de la capitale autrichienne le 14 mai prochain, lors de la deuxième demi-finale, pour se mesurer à la concurrence internationale.

Dotée d’un timbre singulier et d’une signature sonore persistante, Veronica Fusaro s'est imposée comme «l’une des voix les plus captivantes de la pop alternative suisse», selon les termes élogieux du communiqué publié ce mardi par la SRF.

Sa musique, savant mélange de pop aux accents soul et rock, puise sa force dans «une profondeur émotionnelle rare et une narration authentique».

Le clip de «Gold Rush», l'un des derniers titres de Veronica Fusaro 👇 Vidéo: watson

Un univers riche qui doit aussi beaucoup à ses racines: fille d’une mère suisse et d’un père italien, elle infuse naturellement cette dualité culturelle et son vécu personnel au cœur de ses compositions.

De «Best Talent» à Glastonbury

Le parcours de la Thounoise ne doit rien au hasard. Déjà sacrée «Best Talent» par SRF 3 en 2016, elle a depuis parcouru le monde pour donner plus de 500 concerts. Des scènes mythiques du Glastonbury Festival aux planches prestigieuses du Montreux Jazz Festival et du Gurtenfestival, Veronica Fusaro a su forger son expérience au contact du public.

Veronica fera-t-elle mieux que Zoë Më? 👇

Pour cette édition 2026, la sélection a été particulièrement rigoureuse. Pas moins de 493 titres ont été soumis aux jurys. C’est au terme d’un processus de sélection international, mêlant professionnels et panel du public, que Veronica Fusaro a été choisie.

Si son nom est désormais connu, le mystère plane encore sur la chanson qu’elle interprétera à Vienne: celle-ci ne sera révélée que le 11 mars prochain.

(jod/sda)

Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision? Vidéo: watson