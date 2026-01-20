en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Divertissement
Suisse

Veronica Fusaro représentera la Suisse à l'Eurovision 2026

Veronica Fusaro, 28 ans, représentera la Suisse lors du plus grand concours musical au monde. La 70e édition du Concours Eurovision de la chanson se déroulera du 11 au 16 mai à Vienne, en Autriche. La ...
La Bernoise Veronica Fusaro a déjà foulé les planches des scènes mythiques du Glastonbury Festival et du Montreux Jazz Festival.Image: screenshot

C'est elle qui représentera la Suisse à l'Eurovision

Après Zoë Më, c'est au tour de la chanteuse bernoise Veronica Fusaro de défendre la place de la Suisse à l'Eurovision 2026.
20.01.2026, 12:0320.01.2026, 12:04

C’est désormais officiel: Veronica Fusaro portera les couleurs de la Suisse lors du Concours Eurovision de la chanson 2026 à Vienne. À 28 ans, l’artiste originaire de Thoune s’élancera sur la scène de la capitale autrichienne le 14 mai prochain, lors de la deuxième demi-finale, pour se mesurer à la concurrence internationale.

Dotée d’un timbre singulier et d’une signature sonore persistante, Veronica Fusaro s'est imposée comme «l’une des voix les plus captivantes de la pop alternative suisse», selon les termes élogieux du communiqué publié ce mardi par la SRF.

Sa musique, savant mélange de pop aux accents soul et rock, puise sa force dans «une profondeur émotionnelle rare et une narration authentique».

Le clip de «Gold Rush», l'un des derniers titres de Veronica Fusaro 👇

Vidéo: watson

Un univers riche qui doit aussi beaucoup à ses racines: fille d’une mère suisse et d’un père italien, elle infuse naturellement cette dualité culturelle et son vécu personnel au cœur de ses compositions.

De «Best Talent» à Glastonbury

Le parcours de la Thounoise ne doit rien au hasard. Déjà sacrée «Best Talent» par SRF 3 en 2016, elle a depuis parcouru le monde pour donner plus de 500 concerts. Des scènes mythiques du Glastonbury Festival aux planches prestigieuses du Montreux Jazz Festival et du Gurtenfestival, Veronica Fusaro a su forger son expérience au contact du public.

Veronica fera-t-elle mieux que Zoë Më? 👇

Voici comment Zoë Më réagit au verdict brutal du public: zéro point

Pour cette édition 2026, la sélection a été particulièrement rigoureuse. Pas moins de 493 titres ont été soumis aux jurys. C’est au terme d’un processus de sélection international, mêlant professionnels et panel du public, que Veronica Fusaro a été choisie.

Eurovision: ce que font les pays pour gagner (ou pas)

Si son nom est désormais connu, le mystère plane encore sur la chanson qu’elle interprétera à Vienne: celle-ci ne sera révélée que le 11 mars prochain.

(jod/sda)

Et si vous avez manqué l'Eurovision...
Remo Forrer emmène la Suisse en finale de l'Eurovision
Remo Forrer emmène la Suisse en finale de l'Eurovision
Eurovision: pourquoi La Zarra scandalise la France
1
Eurovision: pourquoi La Zarra scandalise la France
de Fred Valet
La Suède gagne l'Eurovision 2023 et on a trouvé les meilleurs tweets
4
La Suède gagne l'Eurovision 2023 et on a trouvé les meilleurs tweets
de Cynthia Ruefli
5 moments à la fois gênants et géniaux de l'Eurovision
5 moments à la fois gênants et géniaux de l'Eurovision
de Marie-Adèle Copin

Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision?

Vidéo: watson

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette légende de la musique va enchanter la série «Harry Potter»
Le célèbre compositeur Hans Zimmer, entouré de son collectif Bleeding Fingers Music, a été choisi pour créer l’univers sonore de la future série Harry Potter attendue en 2027. Entre respect de l’héritage de John Williams et renouveau musical, ce choix marque une étape clé pour la production HBO.
L'univers magique de J.K. Rowling s'apprête à connaître une révolution sonore. HBO a officiellement confirmé, le 15 janvier 2026, que le compositeur oscarisé Hans Zimmer sera aux commandes de la bande originale de la série très attendue pour 2027.
L’article