Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires

A l'Open d'Australie, le Vaudois porte un motif qui a façonné sa légende et qui rappelle d'excellents souvenirs à ses fans (mais moins à ses rivaux).

Stan Wawrinka a créé une petite surprise lundi au 1er tour de l'Open d'Australie, en battant Laslo Djere en quatre manches. Le Serbe de 30 ans, 92e joueur mondial, est mieux classé que le Suisse (139) et plus jeune de dix ans.

Mais Stan Wawrinka peut compter sur son énorme expérience, son non moins énorme talent et sur un surplus de motivation: il veut prolonger le plaisir pour son dernier Open d'Australie, lui qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Et puis, le Vaudois bénéficie aussi peut-être encore d'un avantage psychologique sur certains de ses adversaires, avant même d'avoir joué le premier point du match: l'étiquette de vainqueur de trois titres du Grand Chelem.

A Melbourne en 2014, Wawrinka a remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem. Image: keystone

Même si son dernier sacre en Majeur remonte à l'US Open 2016, ce CV a de quoi impressionner et crisper le joueur de l'autre côté du filet. L'ex-pro belge Olivier Rochus nous racontait par exemple comment il avait été tétanisé au moment d'affronter pour la première fois son idole, Pete Sampras, uniquement à cause du nom de ce dernier. Résultat? Il était passé totalement à côté de son match.

Les plus observateurs auront remarqué que le t-shirt de Wawrinka à l'Open d'Australie comporte un détail qui rappelle le glorieux palmarès du Suisse. L'intérieur du col (boutonné) a exactement le même design que le fameux short que «Stan The Man» portait lors de son sacre à Roland-Garros, en 2015. A savoir des carreaux rouges, blancs et gris.

Stan Wawrinka lors de son 1er tour à l'Open d'Australie 2026, avec son col carreauté. Image: keystone

Le zoom image: keystone

Le modèle original Wawrinka et son célèbre short à Roland-Garros 2015. Image: keystone

Ce short créé par Yonex, l'équipementier de longue date de Wawrinka, avait été pensé pour faire le buzz grâce à son aspect excentrique (en tout cas en tennis), rappelant un maillot de bain. Et forcément, avec le sacre du Suisse, qui l'avait porté lors de tous ses matchs de la quinzaine parisienne, ce short avait cartonné auprès des fans: Yonex s'est retrouvé en rupture de stock et le vêtement sacré a fait son entrée au Musée de la Fédération française de tennis (FFT).

Pour l'équipementier japonais, cette dernière année de Wawrinka sur le circuit est l'occasion parfaite pour rendre hommage à son illustre ambassadeur avec cet intérieur de col carreauté. «Bien sûr, le motif à l'intérieur du col fait référence au short qu'il portait lors de sa victoire à Roland-Garros en 2015», valide Philipp Kurz, CEO de Yonex Switzerland.

«Depuis lors, nous avons toujours utilisé ce motif comme référence pour nos créations, et désormais également à l'intérieur de ses maillots.» Philipp Kurz

Philipp Kurz rappelle que Stan Wawrinka a sa propre collection de vêtements au sein de Yonex et que, désormais, tous les t-shirts qu'il portera sur le circuit arboreront une référence à ce légendaire design carreauté. Déjà l'année dernière, on a pu voir le triple vainqueur en Grand Chelem porter des maillots avec le même intérieur de col, à Roland-Garros, Gstaad et Bâle.

«Stan The Man» à Roland-Garros 2025, dix ans après son titre. Image: keystone

«Bien sûr, Stan a été impliqué» dans cette idée de design de col, précise le CEO de Yonex Switzerland, «et il l'apprécie». Philipp Kurz ne mâche pas ses mots quand il évoque l'impact du Vaudois sur la marque:

«Stan est notre meilleur ambassadeur et il est responsable de l'énorme succès et du changement de Yonex dans le tennis au cours des dernières années.»

On espère désormais que l'adversaire de Wawrinka au 2e tour à Melbourne, jeudi, verra ce fameux col de t-shirt et se rappellera du même coup qu'il affronte un géant du tennis. De quoi donner un petit avantage mental à l'Helvète, qui pourrait en avoir bien besoin: il défie un joueur en pleine confiance.

Inconnu du grand public, le Français Arthur Gea (21 ans, ATP 198) s'est extrait des qualifications et a réalisé une perf' au 1er tour, en battant en trois sets le Tchèque Jiri Lehecka, 19e mondial.

A n'en pas douter: Wawrinka, comme à son habitude, donnera tout pour... ne pas rester sur le carreau.