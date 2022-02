Des utilisateurs de Google Maps ont trouvé un enfant dans une poubelle suisse

Les médias américains se sont amusés de la découverte d'un Tiktoker et par la même occasion, ils ont rendu célèbre le parc lausannois de Valency. On vous explique tout.

Comment rendre célèbre la capitale vaudoise sans dépenser des milliers de francs? Coincez votre gamin dans une poubelle au parc de Valency et vous ferez marrer tout le web, accessoirement, vous ferez le buzz.

C'est en tout cas ce qui agite les médias américains comme le New York Post ou The Sun qui ont relayé la découverte d'un Tiktoker appelé selon Blick «The Google Earth Guy» dont l'objectif est de trouver des choses improbables et insolites sur Google Earth. L'image, quant à elle, date de 2010.

La vidéo du Tiktoker qui a été postée il y a de cela quelques jours, a fait le tour du web et attirée l'attention de milliers d'internautes amusés. La raison? On voit un jeune garçon qui semble coincé dans une poubelle publique d'un parc. Mais pourquoi watson s'intéresse à ça me direz-vous? Eh bien, si vous suivez les données GPS que voici : 46°31’42.0″N 6°36’47.0″E, vous vous retrouverez au parc de Valency à Lausanne! Pour voir la vidéo, c'est par ici.

Contacté par watson, Lausanne Tourisme s'est amusé de la popularité de la vidéo:

«Lorsqu'on a vu cette publication Tiktok, on s'est dit, pour le coup, qu'elle permettait de situer Lausanne sur une carte. On voulait toutefois vous rassurer, les enfants sont très heureux dans notre ville.» Lausanne Tourisme

Il n'en fallait pas plus pour faire le buzz, l'image reprise par les médias américains fait, aujourd'hui, le tour des réseaux. La vidéo a plus de 58 000 vues et compte des milliers de commentaires.