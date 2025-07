Vidéo: watson

Ce génie des reprises va enflammer le Montreux Jazz Festival

Waxx, c’est un guitariste au carnet d’adresses bien rempli, dont la passion n’est autre que de faire des reprises. Un artiste au style original, qui fait une escale remarquée au Montreux Jazz Festival. Portrait.

Plus de «Divertissement»

Benjamin Hekimian, alias Waxx, est guitariste, réalisateur de disques et animateur d'émission musicale. Né à Paris dans une famille d’origine arménienne, Benjamin tombe amoureux de la musique en regardant des films. Fasciné par la guitare de son père, il rêve d’abord de devenir rappeur avant de découvrir la basse. À 12 ans, il ment sur son âge pour intégrer un groupe, et à partir de ce moment-là, la musique devient sa vie.

Surnommé Waxx, en référence au disque vinyle, le musicien multi-instrumentiste trace son chemin à la croisée des mondes de la musique et des médias avec une spécialité qui lui est propre: l'art de la reprise.

Il s’est fait connaître du grand public grâce à la chaîne YouTube du Comité des Reprises. Son compte a rapidement rencontré un grand succès, accumulant plus de 200 000 abonnés et une soixantaine de reprises avec des invités tels que Soprano ou encore Charlie Winston.

Aujourd'hui, on peut le voir dans Fanzine, diffusée en ligne sur YouTube, et l'entendre dans Foudre, sur la radio RTL 2. Ces émissions décalées au concept similaire le mettent en scène aux côtés de la fine fleur des musiciens, où il s'amuse à réaliser des reprises acoustiques de grands tubes de la chanson française et de la variété internationale.

Son ancrage dans le monde médiatique lui permet de tisser des relations solides avec de nombreux talents, comme en témoigne son album Étincelle, sorti au printemps 2024. Dans cette galette, on retrouve des voix bien connues, telles que celles de Matthieu Chedid, Pomme, Ibeyi, ou encore Juliette Armanet. Un album-concept dans lequel lui-même et ses invités revisitent les chansons qui les ont inspirés à faire de la musique.

Cet album prend aujourd’hui vie en tournée et s'arrêtera sur les quais du Montreux Jazz Festival. Waxx et ses musiciens livreront en acoustique des interprétations inédites et ont promis plusieurs invités surprises, dont la chanteuse Pomme, pour rejoindre la scène.

Une exclusivité suisse à voir le mercredi 9 juillet sur la scène du Casino.