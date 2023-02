dr.

On connait (enfin) le nom du meilleur rappeur de tous les temps

Et ce n'est pas Eminem, on se calme.

Dresser des listes, c'est toujours aussi casse-gueule que particulièrement délicieux. D'autant que ça l'est déjà quand il faut élire le meilleur canton de Suisse ou le resto le moins ragoûtant de Paris. Alors, imaginez la pression des équipes de Billboard au moment de se lancer le défi de figer les 50 meilleurs rappeurs de l'Histoire de l'humanité.

Pour éviter un clash mondial, le célèbre magazine dédié à l'industrie du disque a décidé de ne pas s'aventurer au-delà des frontières nord-américaines. Tant pis pour Orelsan, tant mieux pour Bigflo et Oli. (On sait que vos deux mâchoires viennent soudain de se serrer très fort.).

Et pour avoir un tantinet de street créd, le géant américain s'est adjoint les services d'une référence en la matière: le magazine Vibe, fondé par Quincy Jones en 1993.

«Il a fallu beaucoup de délibérations et de discussions approfondies pour arriver à ce que nous pensons être une liste authentique, qui reflète autant les pionniers du hip-hop, ceux qui l'ont fait évoluer et ses plus vaillants représentants contemporains» Les magazines Billboard et Vibe.

Enfin, au niveau des critères, rien de nouveau sous la casquette: discographie, récompenses, influence, longévité, paroles et, of course: le flow. Un classement qui ne déboule d'ailleurs pas en 2023 par hasard. Le hip-hop fête cette année ses 50 ans. «Le genre remonte à 1973, lorsque DJ Kool Herc a installé ses deux platines pour la première fois dans une fête du Bronx», nous précise Billboard.

6 rappeuses, 44 rappeurs

Snoop Dogg est-il dans le top 10? Kendrick Lamar est-il le GOAT? Billboard a-t-il osé glisser le désormais (très) controversé Kanye West dans son classement? Qui se souvient de Busta Rhymes? Les Beastie Boys, c'est du rap ou pas? Qui est la première représentante dans ce hall of fame du rap US et de tout les dangers?

(Roulement de... mécaniques)

Sans grande surprise, hélas, les mâles dominent le game. Seules six vaillantes rappeuses défient fièrement leurs confrères. Si Lauryn Hill rampe tristement à la 30e place (juste devant Lil Kim), la pionnière et la maman de toutes, Queen Latifah, n'est étrangement que 44e.

Missy Elliott? Une honorable 19e place.

L'honneur est sauf! La sulfureuse New-Yorkaise d'adoption, 40 ans tout juste, a réussi à se hisser au 10e rang.

«Nicki Minaj a indéniablement ouvert la voie à la nouvelle génération de MC féminines, tout en construisant un héritage dont l'impact ne se limite pas au monde du hip-hop» Dixit le jury.

Et le reste ?

Avant toute chose, sachez que pour Billboard, Beastie Boys n'est soit pas un groupe de rap, soit pas assez méritant pour figurer parmi les 50 meilleurs MC's de la planète (américo-américaine). Dans les deux cas, c'est un véritable... Sabotage.

Passée cette immense déception, entrons dans le vif du sujet. Nous n'allons évidemment pas vous dérouler bêtement les 50 artistes du classement, mais voici déjà quelques détails intéressants:

, est avant-dernier. Dr. Dre n'est que 40e . Billboard explique son choix en précisant que s'il n'est de loin pas le meilleur rappeur du monde, il est «le GOAT absolu du hip-hop à la production». Sans blague.

. Billboard explique son choix en précisant que s'il n'est de loin pas le meilleur rappeur du monde, il est «le GOAT absolu du hip-hop à la production». Sans blague. Le rigolo Busta Rhymes est 33e.

est 33e. DMX est 21e.

est 21e. 50 Cents n'est «que» 17e.

n'est «que» 17e. Jolie 12e place pour André 3000, des remuants OutKast.

C'est là que ça se complique...

Grosso modo, il reste Kendrick Lamar, Jay-Z, Notorious BIG, Eminem, Tupac, Drake, Snoop Dogg et consorts. Ceux qui, peu importe les classements futurs, trôneront éternellement au sommet du rap mondial. On est même tenté de dire qu'à ce stade, ce n'est plus qu'une histoire de sensibilité personnelle.

Le véritable cas (carrément) à part, c'est bien sûr Kanye West. Après avoir méchamment défrayé la chronique avec ses multiples propos inappropriés, Billboard aurait très bien pu l'exclure de son classement.

Non seulement ce n'est pas le cas, mais il est plutôt bien placé, puisque Kanye suit de près Nicki Minaj avec une très honorable 11e place. On peut d'ailleurs parier que sans les scandales, l'ex de Kim ferait le malin sur le podium.

Le top 10

Trêve de suspens! Sans plus de blabla, on vous laisse vous écharper sur le classement des dix meilleurs rappeurs de l'Histoire (américaine), selon Billboard et Vibe.

Jay-Z Kendrick Lamar Nas Tupac Eminem Notorious BIG Lil Wayne Drake Snoop Dogg Nicki Minaj

«Jay-Z a trouvé son talent très tôt et, depuis, il est parvenu à être le rappeur préféré de votre rappeur préféré» Pas mal comme argument, non?

