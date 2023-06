Ils se posent dans un bar et font une commande folle🍻

On appelle cette discipline le speedcubing. L'Américain d'origine coréenne détient actuellement dix records du monde dans diverses disciplines du Rubik's Cube.

Si vous êtes déjà impressionné quand une personne est capable de résoudre un Rubik's Cube (sans limite de temps), alors vous allez être bluffé par Max Park, 21 ans. Pour ce génie, les Rubik's Cubes sont un jeu d'enfant. Le 11 juin, l'Américain a réussi à résoudre un Rubik's Cube avec trois pierres par rangée (3x3x3) en un temps record: 3,13 secondes . Le précédent record datait de 2018 et était de 3,47 secondes.

Il y a deux types de personnes: ceux qui peuvent résoudre un Rubik's Cube et ceux qui ne peuvent pas résoudre un Rubik's Cube. Max Park fait partie du premier groupe et il vient d'établir un nouveau record du monde.

