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C'est normal en Thaïlande

Un boulanger thaïlandais propose des croissants garnis, fourrés d'une crème blanche. Soyez rassuré: les «poils» sont réalisés à partir de lamelles d'algues.

Plus de «Divertissement»

Une boulangerie-pâtisserie de Pattaya, en Thaïlande, fait parler d’elle avec une pâtisserie surprenante, dont le nom est aussi peu ragoûtant que son aspect. Ce produit, c’est le « Mor Oi Croissant », que l’on peut traduire littéralement par « croissant aux poils pubiens ».

Les apparences sont trompeuses. Il n’y a aucune pilosité dans ces pâtisseries fourrées à la crème: les fameux « poils » sont en réalité des vermicelles de riz à base d’algues marines finement effilochées. Cette pâtisserie à l'apparence insolite a rapidement fait jaser sur les réseaux sociaux, et attire de nombreux curieux et créateurs de contenu.

La version gourmande s'accompagne d'un peu de crème à la vanille. Image: X

Si la boulangerie Sai Wan Bakehouse garde la recette complète secrète, selon le retour des clients, les algues apportent une subtile note salée qui équilibre la douceur de la pâtisserie.

L'histoire du Mor Oi Croissant tire son origine d'une commande d'anniversaire un peu cocasse. L'un des clients voulait surprendre un ami avec un gâteau provocateur. Le pâtissier était tellement fier de sa création qu'il l'a intégrée à sa carte de manière permanente.

Proposé à environ 1,50 CHF, ce croissant est devenu l’une des sensations culinaires virales les plus inattendues de l’année en Thaïlande. Les visiteurs s’arrêtent constamment pour prendre des photos, filmer des dégustations et vérifier si le fameux croissant est meilleur au goût qu’à la vue. Si certains trouvent cela immonde, l’étrangeté même de l’idée est plutôt accueillie avec le sourire.