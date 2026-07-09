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Une bande-annonce dantesque, pour Dune, troisième partie

Dune: Troisième partie se déroule des années après le précédant. Paul Atreides (Thimothée Chalamet) est devenu un dictateur impitoyable.
Dune: Troisième partie se déroule des années après le précédant. Paul Atreides (Thimothée Chalamet) est devenu un dictateur impitoyable.Image: Warner Bros.

Le prochain volet de «Dune» s'annonce dantesque

Warner Bros vient de diffuser de nouvelles images de Dune: Troisième partie. Le dernier volet de la saga réalisée par Denis Villeneuve sortira au cinéma le 16 décembre prochain.
09.07.2026, 14:5109.07.2026, 15:39
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Dernier tour de piste sur la planète Arrakis pour Denis Villeneuve. Avant de se consacrer à James Bond, le réalisateur québécois livre la conclusion tant attendue de sa trilogie débutée en 2021. Adapté du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert, le film conclura l’histoire de Paul Atreides, incarné à l’écran par Timothée Chalamet.

Après les événements de Dune: Deuxième partie, Paul est devenu l’Empereur Muad’Dib, le chef religieux d'un puissant empire interplanétaire. 17 ans ont passé depuis son ascension au pouvoir et il doit désormais assumer les conséquences de sa guerre sainte à travers la galaxie.

Isolé et corrompu par le pouvoir, Paul est également rattrapé par sa propre légende et le poids d’un avenir qu’il est le seul à entrevoir. Alors qu’il affronte de nombreux complots orchestrés par les Bene Gesserit et la Guilde spatiale, son règne brutal le sépare de Chani (Zendaya), qui s’allie à Scytale (Robert Pattinson) pour tenter de le détrôner.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Cette nouvelle bande-annonce donne un aperçu d’un film bien plus sombre, un choix logique après le basculement du héros vers le côté obscur du pouvoir. Avec son esthétique toujours aussi léchée, le film promet un spectacle grandiose et une conclusion épique. Denis Villeneuve a expliqué vouloir proposer un troisième volet avec sa propre identité, plutôt que de répéter la formule des deux précédents films, qui se suivaient directement.

Après Dune, il fera ça:

Le prochain James Bond risque de vous surprendre

Au casting de ce dernier chapitre, on retrouve Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling et Javier Bardem. Quant aux nouveaux personnages, Anya Taylor-Joy incarnera Alia Atréides, la sœur cadette de Paul, tandis que Robert Pattinson fait son entrée dans la saga dans le rôle de Scytale, un personnage majeur du roman de Frank Herbert.

L&#039;affiche de Dune: Troisième partie
Image: Warner Bros.

Dune: Troisième partie sortira en salles le 16 décembre 2026.

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