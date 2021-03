Divertissement

Les bars vous manquent? Un site peut vous aider à tenir le coup

Ce n'est pas que la petite mousse qui nous manque, c'est aussi l'ambiance du bar qui crée un vide dans nos cœurs. Un site vous permet de combler le néant qui habite votre poitrine.

Les gens qui causent fort, le serveur qui demande «c'est pour qui la grande blanche?», le jeune cadre dynamique qui dit «c'est ma tournée»... Vous avez la larme à l’œil rien qu'en lisant ceci?

Heureusement, il existe un site qui recrée cette ambiance. Avec I Miss My Bar, vous pourrez diffuser des sons typiques des bars, même dans votre cuisine lors d'un énième apéro en tête-à-tête avec vous-même.

Vous pouvez même être DJ de l'ambiance grâce à sept pistes audio différentes: vous choisissez lesquelles allumer et vous pouvez régler le volume de chacune. «Oh tiens, je mettrais bien un peu de barmen, et je saupoudre ça avec un fond sonore de gens qui parlent et de bruits de la rue».

On doit cette brillante initiative au Maverick, un bar au Mexique. Sur leur site, les petits génies nous expliquent leur démarche: «Même si l'ambiance est irremplaçable, nous avons créé ce site pour vous tenir compagnie pendant cette terrible pandémie, qui affecte notre industrie dans le monde entier». 💔

