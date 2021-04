Divertissement

Restaurants

En attendant leur réouverture, voici des bougies... au parfum de bars

Ahh, l'odeur de la vieille bière, des cacahuètes, de transpiration... En attendant la réouverture, une marque américaine a lancé une bougie qui sent bon le bar.

En revenant des courses, vous passez devant votre bar préféré. Votre cœur se serre. Il vous paraît loin le temps de l'insouciance où vous buviez une petite mousse avec des amis, à grailler dans le même bol de cacahuètes. Vous hâtez le pas en retenant vos larmes.



C'est sans doute cette même nostalgie qui a poussé la marque de bières Miller Lite à se lancer dans le commerce de bougies qui sent le bar. Pas le poisson (pardon), mais bel et bien votre établissement préféré, avec toutes ces senteurs d'antan.



Et comme tous les bars n'ont pas la même odeur, la marque américaine a produit trois bougies différentes: la Game Day Bar et son parfum de cacahuètes et fauteuils en cuir, la Beer Garden et son fumet de bretzel, mousse verte et bois, et la Dive Bar, qui fleure bon le tabac, le pin et le musc.



Les bougies, vendues 20 dollars pièce, promettent «50 heures de parfum pour faire oublier la pandémie et la fermeture des établissements». Les bénéfices sont reversés à une association américaine de barmen. On sait pas ce qu'ils font avec mais «bénéfices reversés» ça sonne tout de suite comme une bonne action. On aime.



Victimes de leur succès, les bougies sont sold-out. Espérons que Miller Lite relance la production de ces objets qui nous permettent de compter les dodos qui restent avant une (prochaine?) réouverture des établissements. D'ici là… brûlons un cierge.



