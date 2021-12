La statue de cire de Rihanna est foireuse, en voici 17 encore pires

Relookée par le musée Tussauds de Berlin, la statue de la chanteuse fait parler d'elle. Déjà, on ne la reconnaît pas mais en plus, on lui a mis une tenue de Noël un peu olé-olé (et ça n'a rien à voir avec la corrida).

Depuis vendredi 17 décembre, une version de Rihanna exposée au Tussauds de Berlin fait désordre. Il est impossible de reconnaître la chanteuse de la Barbade habillée en soubrette de Noël. La statue a été dévoilée pour la première fois en août 2011. Pour les Fêtes, le musée a eu la bonne idée de la déguiser en mère Noël sexy et ça a bien fait marrer Twitter.

On dirait qu'elle a commandé son costume sur Aliexpress

Mais Rihanna n'est pas la seule à avoir un double en cire complètement foireux. On vous a dégoté les pires statues en wax des célébrités.

Il a l'air tendu Tom Cruise.

Image: shutterstock

Naomi Campbell, le regard perdu dans le vide.

shutterstock

Leonardo DiCaprio, c'est toi?

shutterstock

Alors là, j'ai pas les mots.

Il s'agit de Justin Bieber et de Miley Cyrus. Image: Shutterstock

Justin Timberlake botoxé jusqu'à la moelle.

Image: shutterstock

Karen veut parler au manager.

Image: EPA DPA

Kate Middleton et le prince William avec beaucoup trop de cheveux.

shutterstock

Mais quelle belle crinière!

shutterstock

C'est glauque.

Image: Shutterstock

C'est un alien? Non, c'est toujours Angelina Jolie.

shuttersotck

Bad Hair Day pour Angela Merkel.

shutterstock

Mash-up Lady Gaga – Amy Winehouse

twitter

Jessica Alba, méconnaissable.

Image: Shutterstock

Messi a mis un joli filtre Insta.

shutterstock

Là aussi, on a tout figé.

shutterstock

Ce n'est pas un nez, c'est une péninsule Julia Roberts.

Image: Shutterstock

Même des personnages qui n'existent pas, ils arrivent à les foirer.

shutterstock

Et voici la Karen de watson!

Vidéo: watson

