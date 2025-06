«C'est la pire finale de l'histoire de Koh-Lanta»

Hier soir, sur TF1, on a assisté à la finale de Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres. En un épisode, on est passé des poteaux et des pieds douteux des candidats au Prime à Paris et à leurs cheveux brushingués au Babyliss.

Plus de «Divertissement»

S'il y a bien un épisode qui donne envie de se taper la tête avec une taie d'oreiller remplie de piles, c'est celui de la finale de Koh-Lanta. Même quand les candidats font rêver, c'est long. Beaucoup trop long. Avec une première partie soporifique lors de l'épreuve des poteaux et une autre, à Paris, en direct, sur le plateau kitsch et enfumé de TF1. Comme le résument bon nombre d'internautes sur Twitter, «cette saison était la pire de l'histoire» avec un grand H, celle qu'on apprend dans les livres à l'école.

Ce mardi 24 juin, les trois candidats qui nous ont montré leurs ongles incarnés en 4K étaient Jérôme le Catalan, Gaëlle, autoproclamée la guerrière et Maël, le troisième candidat qu'on aurait déjà oublié demain.

Mais d'abord, avant de voir de gros plans de leurs panards, le présentateur Denis Brogniart est venu sur leur camp, comme le veut la tradition, habillée d'une chemise en jeans à manches longues, d'un jeans et d'une paire de baskets volée à un ado. Il a demandé aux candidats qu'est-ce qu'ils feraient des 100 000 euros s'ils gagnaient et comme à chaque fois, on a eu le droit au traditionnel «Ouin-Ouin, pour aider ma famille» ou au «je vais donner une partie aux enfants pauvres en Afrique.»

Bon, mais il y en a aussi un qui veut utiliser les 100 000 euros pour organiser la plus grande chaise musicale du monde.

Puis vient l'épreuve soporifique des poteaux. Un moment qui avait du sens jadis quand le but était de rester le plus longtemps possible dessus, comme en 2002 lorsqu'Amel a tenu 5 heures et 16 minutes lors de la saison 2. Ce jeu, né de l'imagination de Yann Le Gac, le producteur qui est aussi accessoirement le Père Fouras dans Fort Boyard, a évolué au fil des années parce que 5 heures, c'est trop long. Désormais, les poteaux se découpent en clavettes et Denis ne peut plus se cacher dans sa tante à boire des caïpirinhas.

Entre Jérôme, Gaëlle et Maël, c'est Jérôme qui est tombé le premier, lui qui a pourtant remporté cinq épreuves en individuel et qui a été le plus rapide sur l'épreuve d'orientation. Mais ses spams qui lui donnaient l'air d'un pantin désarticulé à qui on aurait donné des chocs de défibrillateur, a eu raison de lui et plouf! Dans l'eau.

Le favori tombe à l'eau et les espoirs des fans aussi.

Finalement, Gaëlle a gagné après 2h30 d'épreuve, à la grande déception des fans de l'émission. Le tweet ci-dessous résume la popularité de l'aventurière:

Gaëlle est si peu appréciée que des internautes en viennent à devenir mauvais perdants:

Comme le veut la règle, le vainqueur des poteaux peut choisir avec qui il ira en finale. Les anciens candidats votent ensuite pour l'un ou l'autre. Il faut donc choisir quelqu'un contre qui on a le plus de chance de gagner. Alors, Gaëlle est allée réfléchir au bout d'un ponton, comme l'a bizarrement demandé Denis, peut-être pour donner l'impression d'un suspense inexistant ou pour qu'il puisse terminer sa caïpirinha. Elle a bien réfléchi à la personne qui avait le moins de chance de gagner contre elle et a choisi sans surprise Maël, «parce qu'on a partagé des choses fortes ensemble». Un argument aussi crédible que lorsque les candidats trouvent 40 kilos de manioc en se baladant en forêt.

«C'est la pire finale de l'histoire. Maël, aka l'aventurier le plus oubliable de Koh Lanta, on sait même pas ce qu'il a fait. Puis Gaëlle, aka j'suis la battante du siècle, mais qui a uniquement les poteaux comme victoire. En plus, elle a volé la place d'un autre à l'orientation»

Lors d'un dernier Conseil où les deux finalistes ont dû se vendre comme des délégués de classe de maternel, les anciens aventuriers ont voté et l'urne a été scellée avant d'être emmenée à Paris pour le Prime, l'équivalent du Festival de Cannes, mais dans le centre commercial de Chavannes. Même cette partie s'est avérée décevante cette année. Pas de robes de gala et de tenues pailletées. Les anciens aventuriers ont été plutôt sobres dans leur look, sauf peut-être Claire qui avait mis sa plus belle robe rose et ses longs cheveux blonds avaient été bouclés, tels ceux d'une candidate de 4 mariages pour 1 Lune de miel.

Après plusieurs pages publicitaires entrecoupées de moments «mémorables» de cette saison de Koh-Lanta, on a enfin découvert qui était le grand vainqueur de la Revanche des 4 Terres. Sans surprise, parce qu'elle était tout de même une candidate appréciée sur le camp, Gaëlle a remporté les 100 000 euros.

«Gaëlle va gagner ce Koh-Lanta de merde. Et voir Maël en finale, vraiment, cette saison est d’une nullité monstrueuse. Un hold-up total. Impression d’avoir perdu 3 mois de ma vie» Sur Twitter

Au-delà des tweets constructifs des fans de l'émission du genre «C'est nul!», la twittosphère se chamaille sur l'équité lors de l'épreuve des poteaux, puisque le candidat favori a perdu. Il est vrai que les petits pieds sont avantagés, donc ceux des femmes, mais, pour rappel, depuis 2001, 14 femmes ont remporté l'émission contre 19 hommes.

On a interviewé un ancien candidat

Vidéo: watson