Roman photo

William défie Kate au volant d'un char d'assaut

Après sa femme, au tour de l'héritier du trône d'Angleterre de sortir le treillis du placard pour une inspection des troupes et une balade en char d'assaut ce jeudi. L'occasion d'un nouvel irrésistible roman-photo.

Si vous prenez les mémoires du prince Harry au pied de la lettre (ce qu'on ne vous recommande pas forcément, hein), William, son frangin et futur roi d'Angleterre, n'aime pas partager la vedette. Pas même les saucisses au petit-déjeuner.

Ce qui explique peut-être pourquoi, une semaine tout pile après son épouse, le prince de Galles s'est prêté à son tour à un exercice militaire hautement «dramatique» (dixit le Daily Mail, toujours dans la mesure). Parce que les éloges à Kate, ça va un moment.

Que Willy se rassure: sa performance au 1er bataillon du Mercian Regiment, dont il est colonel en chef, n'est pas passée inaperçue. Pas tant pour sa conduite habile d'un blindé Warrior dans la plaine de Salisbury, ni ses tirs audacieux de grenades fumigènes. Il semblerait que ce soit surtout son style «fringant» en uniforme traditionnel qui ait émoustillé les fans royaux.

«Son Altesse royale, si fringant dans son uniforme!» Un amateur transi, sur les réseaux sociaux.

Alors, la conduite du char sied-elle davantage à William qu'à la princesse de Galles? On vous laisse en juger... Et on en a profité au passage pour imaginer ce que l'héritier du trône a bien pu raconter pour motiver ses gars.

Ok les gars, j'annonce le début de ce que j'ai nommé... «Opération séduction»! Getty Images Europe

En gros, au terme de cette mission, je veux avoir l'air plus sexy que ma femme au volant d'un char d'assaut. Compris? Image: www.imago-images.de

Des questions? Getty Images Europe

Oui, m'sieur Votre Altesse! J'ai pas compris pourquoi vous voulez avoir l'air plus beau que M'dame Kate. Elle est belle, dame Kate. Getty Images Europe

Parce que j'en ai le cul de toujours passer au second plan, abruti! Papa Charles a vécu la même chose avec maman Diana. On sait ce que ça a donné. Getty Images Europe

Et puis d'abord, c'est moi, le futur roi. C'est moi, qui ferai décapiter mon abruti de petit frère un jour. Pas Kate. Getty Images Europe

D'autres questions? Image: www.imago-images.de

Non m'sieur Votre Altesse! Getty Images Europe

Parfait. Merci les gars. Ça, c'est de la solidarité masculine. Fitz, tu seras chargé des décors et des effets spéciaux. Mets la dose. Getty Images Europe

Kevin, tu seras responsable du cadrage. Il doit être millimétré pour que je sois le plus à mon avantage. Getty Images Europe

Quant à toi, Mortimer, tu devras veiller à ce que tous les autres soldats aient l'air plus petits, plus moches et plus vieux que moi. Tu t'en penses capable? Getty Images Europe

Bon, assez parlé! C'est parti les gars.. Opératioooooooon... Image: www.imago-images.de

...SÉDUCTIOOOOON! Image: www.imago-images.de

C'est bon de vous savoir à mes côtés, les mecs. Qui connait une chanson paillarde pour nous mettre de bonne? Getty Images Europe

Au bord de la rivièreeeeeeeu, nom de Dieu Joséphine, laisse-toi faireuuuuu! Getty Images Europe

Kevin, tu cadres?!!! Hésite pas à zoomer un max sur moi, hein! Image: www.imago-images.de

J'suis sur vous, M'sieur Votre Altesse! Eclairage maximal! Ayez l'air concentré, ça donne l'air beau gosse. Getty Images Europe

Bien reçu, merci Kevin. J'sens la lumière sur mon visage, là. Putain ce que je suis beau. Getty Images Europe

T'en penses quoi, Greg? J'suis beau gosse? Getty Images Europe

Euh... oui M'sieur, bien sûr. Enfin, à peine moins que M'dame Kate, mais c'est mon avis.

Getty Images Europe

HAHAHAHAHAHA. J't'adore, Greg. Getty Images Europe

Attends, tu viens de dire quoi sur ma femme? Getty Images Europe

Bon, assez causé, les cocos, c'est l'heure du shooting sur le char! Getty Images Europe

On a dit à Kate qu'elle conduisait super bien. Je me débrouille comment, moi? Getty Images Europe

Fitz, ils viennent ou quoi, ces effets spéciaux? J'avais demandé une soucoupe volante et l'armée napoléonienne, elles arrivent? Getty Images Europe

Comment ça, Ridley Scott était pas d'accord de nous prêter les figurants? Bordel, Fitz! Getty Images Europe

T'es vraiment un bras cassé! Et c'est quoi cette branche d'arbre qui traîne, là? C'est ça, le décor «grandiose» que tu m'as promis? J'avais demandé une forêt! Getty Images Europe

Et ambiance Napoléon, pas Apocalypse Now! Bande de merdeux! Vous pigez jamais rien! Getty Images Europe

C'est ça, casse-toi Fitz! Avant que je te roule dessus, incapable! Getty Images Europe

Bon, et quelqu'un peut zoomer sur ma tête, là? Kate a eu le droit à plein de zooms, elle. Getty Images Europe

Voilà, c'est mieux. Kevin, tu peux pas angler plus sur ma belle gueule? Où est la maquilleuse? Getty Images Europe

Ah, voilà au moins la forêt! Tu vois que tu sers quand même à quelque chose, Fitz. Getty Images Europe

Maintenant, largue les bombes! Getty Images Europe

MAIS BORDEL, FITZ, C'EST QUOI CES PETITS PETARDS?!! J'AVAIS DEMANDÉ UN FEU DE FORÊT!!!! Getty Images Europe

VOUS ÊTES VRAIMENT DES MERDES, J'FAIS DEMI-TOUR! JE VAIS TOUT DIRE A PAPA, IL VOUS FERA COUPER LA TÊTE! Getty Images Europe

Kevin, tu peux au moins zoomer une dernière fois sur moi stp?!​ Getty Images Europe

Voilà, c'est mieux. Et avec le casque, on voit même plus que j'ai pas un poil sur le caillou. Je la posterai sur Insta. Getty Images Europe

De retour à la base...

Allez les gars, petite photo de l'équipe de tournage! Histoire de montrer à Kate que je me suis fait des copains. Getty Images Europe

Kevin, tu peux zoomer quand même stp? Image: www.imago-images.de

Allez, un petit effort. Souriez les mecs, on s'est bien amusé, non? Dites: monarchiiiiie! Getty Images Europe

Rolala, quand Kate va voir mon sex-appeal! Elle sera trop fière de moi. Getty Images Europe

