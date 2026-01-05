Timothée a rendu hommage à sa chérie aux Critics Choice Awards. images: capture x getty

Timothée Chalamet fait taire les mauvaises langues

Timothée Chalamet a été désigné meilleur acteur lors des Critics Choice Awards - un pas de plus vers les Oscars pour lui. Une déclaration lors de son discours de remerciement a particulièrement fait réagir ses fans. Elle concernait sa célèbre petite amie, Kylie Jenner.

Andrew MARSZAL/ afp

Plus de «Divertissement»

Timothée Chalamet a marqué des points pour les Oscars dimanche en remportant le prix du meilleur acteur pour Marty Supreme lors des Critics Choice Awards, cérémonie qui ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes cette année.

Il a notamment battu Leonardo DiCaprio, dont le thriller politique Une bataille après l'autre a remporté les prix de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté.

L'acteur franco-américain mène une campagne très remarquée pour Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie, dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950 rongé par ses ambitions.

Timothée Chalamet a notamment déclaré:

«Josh, tu as créé l'histoire d'un homme imparfait avec un rêve auquel on peut s'identifier»

Il a ajouté: «Et tu n'as pas fait la leçon au public sur ce qui est bien ou mal, et je pense que nous devrions tous raconter des histoires comme celle-ci, alors merci pour ce rêve».

Agé de 30 ans, Timothée Chalamet n'a jamais caché son ambition de remporter plusieurs Oscars. Il est désormais le favori de la cérémonie qui se tiendra le 15 mars.

Avec sa victoire lors des Critics Choice Awards, décidée par la critique spécialisée, il pourrait avancer ses pions pour les Oscars, récompenses attribuées par des professionnels du cinéma.

Un mot d'amour pour sa chérie Kylie Jenner

Une petite déclaration, glissée comme de rien à la fin de son discours de remerciement, a particulièrement émoustillé ses fans. L'acteur a d'abord fait l'éloge de ses collègues Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton, ou encore Wagner Mour. Mais ensuite, il s'est tourné vers sa chérie Kylie Jenner, assurant:

«Enfin, je dirai simplement merci à ma partenaire depuis trois ans, merci pour les bases que nous avons construites ensemble. Je t'aime. Je ne pourrais pas faire tout cela sans toi. Merci du fond du cœur»

La déclaration d'amour de Timothée Chalamet 👇 Vidéo: twitter

Pendant cette séquence assez surprenante - l'acteur, pourtant friand des happenings explosifs du côté professionnel, se montre souvent assez réservé et pudique en public sur le plan sentimental - la caméra s'est attardée sur le visage ému de la fondatrice de Kylie Cosmetics. Celle-ci a alors murmuré un silencieux: «Je t'aime».

Voilà de quoi mettre un terme définitif aux nombreuses rumeurs assurant qu'il y a de l'eau dans le gaz entre l'influenceuse et le très populaire acteur franco-américain. Du Daily Mail à 7sur7, les médias se demandent à intervalle régulier si oui ou non, le couple est au bord de la rupture.

Le motif principal? Le fait que la jeune femme de 28 ans a l'air plus investie dans la relation.

Timothée avait déjà tenu à faire passer un message subtil pour montrer que tout va bien en ce qui concerne ses amours, lors de la première de Marty Supreme à Los Angeles au mois de décembre; le duo était alors apparu en tenue coordonnée orange vif.

Ouverture de la saison des prix

La cérémonie s'est tenue cette année sur le convoité créneau du premier week-end de l'année, ouvrant la saison des récompenses, et habituellement occupé par les Golden Globes. Ils se tiendront à Beverly Hills le 11 janvier.

Jessie Buckley a remporté dimanche le prix de la meilleure actrice pour son rôle d'épouse du dramaturge William Shakespeare dans le drame historique Hamnet.

Jimmy Kimmel, lauréat du prix du meilleur talk-show, a profité de la cérémonie pour plaisanter sur sa dispute avec le président américain Donald Trump l'année dernière, qui avait conduit à la suspension temporaire de son émission.

«Merci, Monsieur le Président, pour toutes les choses ridicules que vous faites chaque jour», a-t-il ironisé.

Liste des gagnants des Critics Choice Awards 2026 - Meilleur film: Une bataille après l'autre

- Meilleur réalisateur: Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre

- Meilleur acteur: Timothée Chalamet, Marty Supreme

- Meilleure actrice : Jessie Buckley, Hamnet

- Meilleur acteur dans un second rôle: Jacob Elordi, Frankenstein

- Meilleure actrice dans un second rôle: Amy Madigan, Evanouis

- Meilleur jeune acteur/actrice: Miles Caton, Sinners

- Meilleur scénario original: Ryan Coogler, Sinners

- Meilleur scénario adapté : Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre

- Meilleur film d'animation: KPop Demon Hunters

- Meilleur film en langue étrangère: L'Agent secret



Télévision

- Meilleure série dramatique: The Pitt

- Meilleur acteur dans une série dramatique: Noah Wyle, The Pitt

- Meilleure actrice dans une série dramatique: Rhea Seehorn, Pluribus

- Meilleure série comique: The Studio

- Meilleur acteur dans une série comique: Seth Rogen, The Studio

- Meilleure actrice dans une série comique : Jean Smart, Hacks

- Meilleure mini-série: Adolescence

- Meilleur acteur dans une mini-série: Stephen Graham, Adolescence

- Meilleure actrice dans une mini-série: Sarah Snook, All Her Fault



Complété par jod

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest