Roman photo

Charles a frôlé l'incident avec la Corée du Sud à cause d'un pot de chambre

La famille royale a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son épouse Kim Keon-hee, ce mardi. L'occasion était trop belle de vous raconter ça... en images. Et de manière parfaitement absurde, of course.

A l'occasion de sa visite d'Etat, la délégation sud-coréenne a eu droit à la totale: balade en carrosse dans les rues bondées de Londres, photos officielles, visite de Buckingham Palace, dîner de gala aux chandelles... Y compris l'inévitable référence et boutade sur «Gnagnam Style».

«Hélas, lorsque j'étais à Séoul il y a toutes ces années, je ne suis pas sûr d'avoir développé ce que l'on pourrait appeler le 'Gangnam Style'» Le roi Charles, lors de son discours aux 171 invités mardi soir, à Buckingham Palace.

Bah, il paraît que ça a beaucoup fait rire l'assemblée.

A défaut d'une véritable fausse note diplomatique, nous, on a tenté d'imaginer ce qui a bien pu se dire dans l'ambiance feutrée du carrosse royal et à l'heure de l'apéritif.

안녕하세요 여러분! Hello, peuple britannique! Image: www.imago-images.de

C'est quand même dommage que les Anglais tirent une tronche pareille. On devrait les envoyer en Corée du Nord, pour qu'ils voient ce que c'est. Image: Anadolu

Bon, à leur décharge, la météo est pire que du côté de chez Kim Jong-un. Image: www.imago-images.de

Darling! Rappelle-moi, j'ai un blanc. C'est quel pays qu'on accueille aujourd'hui? Image: www.imago-images.de

La Corée du Sud, mon chéri. Tu me feras le plaisir de ne pas confondre avec le Nord, mmh? Image: www.imago-images.de

Ouais ouais, t'inquiète darling. Ils foutent quoi, Kate et William, ils suivent? Image: www.imago-images.de

Deux carrosses plus loin...

J'ai hâte de rencontrer le président sud-coréen et sa femme, pas toi, Kate? Image: Anadolu

Hmhm. Image: www.imago-images.de

La Corée du Sud est un pays fascinant, chérie. Et ses habitants tout particulièrement. Image: www.imago-images.de

Bien élevés, gracieux, discrets, élégants... Image: www.imago-images.de

Et une gastronomie! Des nouilles à tomber à la renverse. Image: www.imago-images.de

Sans parler des femmes! Mon Dieu, mais les femmes! Image: www.imago-images.de

Est-ce que tu as eu la curiosité d'aller chercher la première dame sur Google? Image: www.imago-images.de

Non, chéri. Image: Anadolu

Eh bah... Tu devrais. Image: www.imago-images.de

... Image: www.imago-images.de

Tu seras gentille hein, Kate? Ne mords personne. Getty Images Europe

Hello hello les d'jeuns! Ça roule? Getty Images Europe

Dites-moi... Hm... Elle est déjà arrivée, la première dame de Corée du Nord? Getty Images Europe

Tu verras chérie, tu vas adorer Kim Keon-hee. Elle est merveilleuse. WireImage

(Bon, allez Kate. Tu peux le faire. Souviens-toi: ne mords pas. Et souris.) Image: Chris Jackson Collection

(Encore un effort, allez.) Image: Chris Jackson Collection

(Gniiiiiian....) Image: Chris Jackson Collection

(Aaaaaaah, ça y'est!) Image: Chris Jackson Collection

Les voilà! Hello! WireImage

안녕하세요, 여러분! Hello hello guys! Getty Images Europe

Charles! Tu vas bien? Je crois que tu ne connais pas encore ma femme, Keon-hee? Getty Images Europe

Nice to meet you, Votre Altesse royale. WireImage

Magnifique, votre palais. Quoiqu'un peu lugubre. Getty Images Europe

Bon sang mais t'as raison, elle est super jolie, cette conne. WireImage

... WireImage

Avant toute chose, petite photo officielle, les amis. N'oubliez pas de sourire! Getty Images Europe

Dites... euh... kimchiiiiiii! Getty Images Europe

... WireImage

Bon, les d'jeuns, suivez-moi, que je vous fasse une petite visite avant l'apéro. Getty Images Europe

Voilà donc Buckingham Palace. Comme tu vois, c'est assez simple. Getty Images Europe

Oh, Charles! Je vois que vous possédez même des livres, chez vous. Getty Images Europe

Fascinant... On m'avait toujours dit que les Britanniques étaient des envahisseurs barbares et illettrés... Getty Images Europe

Ah non en fait, c'est un livre coréen. Vous nous avez bien eu, Charles! On a failli vous prendre pour des gens civilisés! Getty Images Europe

Oh, et voilà de biens jolis artefacts venus de Corée... C'est gentil de les avoir sortis de vos collections. Getty Images Europe

Bon sang, chéri! Regarde! On dirait le même que celui de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère! Getty Images Europe

Ah, ce machin? J'ai cassé l'original, j'ai commandé un truc un peu pareil sur Shein pour m'en faire un pot-de-chambre. Getty Images Europe

J'vous le refile avec un joli rabais, si vous y tenez vraiment. Getty Images Europe

Faites-moi votre offre. Getty Images Europe

Haha! Très drôle, beau-papa! Getty Images Europe

Non mais attend, ton père a vraiment acheté ça sur internet pour s'en faire un pot-de-chambre? Getty Images Europe

Bon! Je crois qu'il nous faut un verre. Getty Images Europe

Suivez le guide. Par ici l'apéro, le billard et la bamboche. Getty Images Europe

Vous savez, chère Camilla, pour cette histoire de vase... Getty Images Europe

Je suis sérieuse, il n'y a pas moyen de nous le donner? Ma mamie serait tellement contente. Getty Images Europe

Désolé l'ami, tu comprends que ce vase, je ne compte pas te le refiler gratos. Getty Images Europe

On est pas chez les communistes, ici. Getty Images Europe

Pschhhht, chéri! Je crois que tu devrais quand même faire un effort... Imagine, si ce vase te faisait penser à ta grand-mère... Image: www.imago-images.de

Darling! Comment oses-tu? Parler de Queen Mum comme ça! Image: www.imago-images.de

Quoi, encore une photo? Image: www.imago-images.de

Dites... dictature!!! Image: www.imago-images.de

Vous planquez où le champagne? Getty Images Europe

A taaaaaaaaable!​ Image: www.imago-images.de

Ah, ça tombe bien! Je meurs de faim. Getty Images Europe

Même si je crois savoir que votre gastronomie est aussi dégueulasse que votre météo. Getty Images Europe

Assez radoté, vieux frère! Asseye-toi, j'ai un discours à faire! Image: www.imago-images.de

Cher peuple de Corée de... Euhhhmm... Image: www.imago-images.de

...du Nord! Hic! Image: www.imago-images.de

C'est bien ça, non? Image: www.imago-images.de

Non, beau-papa. Vous avez encore abusé du champagne. Image: www.imago-images.de

Ah ben tant pis pour le discours, alors! Santé! Getty Images Europe

Sans rancune pour le pot-de-chambre, hein, vieux frère? Image: www.imago-images.de

Tu diras à ta femme que c'est comme ça. J'ai décidé de le garder, en hommage à ma grand-mère. Image: www.imago-images.de

Avant de passer à table, j'aurais moi-même quelques mots. Image: www.imago-images.de

A cet abruti de roi qui confond depuis des années le Nord et le Sud... Image: www.imago-images.de

...qui refuse de céder à ma femme des bibelots venus de Chine... Image: www.imago-images.de

...pour mieux les revendre sur internet... Image: www.imago-images.de

...à lui, je veux dire: «A bas la monarchie britannique!» Image: www.imago-images.de

Allez, bon appétit. Balancez les fish'n'chips, y'a que ça de bon chez vous. Image: www.imago-images.de