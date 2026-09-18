Le duc de Sussex a fait son grand retour à la vie publique, ce jeudi, depuis le retour de sa famille au Royaume-Uni. image: getty/watson

«Ça fait du bien»: Harry sort du silence après son grand retour

Près de trois semaines après le retour de sa famille sur ses terres natales, le prince Harry a enfin osé remettre le nez dehors, à l'occasion d'une cérémonie à Londres jeudi soir. Une première grande apparition publique marquée par l'absence de son épouse.

Plus de «Divertissement»

Harry reprend gentiment ses marques. Ce jeudi, le prince de 42 ans a assisté aux premiers Invictus Spirit Awards, organisés à l’Old Royal Naval College de Greenwich. L'occasion de renouer avec tout le tralala de la vie publique: smoking, flashs, médailles militaires et selfies avec des admirateurs. Sans oublier un petit mot pour les journalistes.

Harry a posé pour des selfies avec des anciens combattants blessés. WireImage

Lors de ses inévitables retrouvailles avec les médias, le duc n’a pas esquivé la question: comment allait-il?

«Bien. Ça fait du bien d’être de retour sur le sol britannique!» Le prince Harry, jeudi soir

Autant dire que cette déclaration, après plusieurs semaines de discrétion compensées par davantage de gros titres que le couple n'en a plus connu depuis son départ pour l’Amérique du Nord il y a six ans, était courte. Mais elle donnait le ton.

Sur place, Harry a posé pour des selfies avec des anciens combattants blessés et retrouvé plusieurs visages familiers, dont l’ex-rugbyman anglais James Haskell. James Corden a ouvert la soirée, tandis que Jess Glynne assurait une prestation musicale. Meghan, bien qu’absente du gala, avait participé avec son mari au jury des récompenses.

Durant son discours, Harry est revenu sur un vol au retour d’Afghanistan, en 2008, effectué aux côtés de trois militaires britanniques grièvement blessés et du cercueil d’un soldat danois. Une expérience qui a contribué à la création des Invictus Games en 2014, pour accompagner la reconstruction des militaires blessés par le sport.

Une rentrée déjà mouvementée

Cette sortie arrive après une semaine chargée pour les Sussex. Mardi 15 septembre, un porte-parole a confirmé qu’Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, avaient changé d’école après des discussions avec l’équipe de sécurité familiale. Le couple a précisé que cette décision ne remettait pas en cause la qualité de l’établissement quitté.

Autre dossier sensible: selon le Guardian, la protection policière de Harry et Meghan doit être réexaminée après leur réinstallation.

En toile de fond, leur place dans la monarchie reste un sujet inflammable. Le 7 septembre, une lettre envoyée au nom de Charles III avait rappelé que leur retour ne signifiait pas une reprise des fonctions royales. Leurs activités caritatives se poursuivent à titre privé.

Harry a pourtant un agenda bien rempli: après le gala Invictus, il doit notamment participer au lancement du programme éducatif INSPIRE et aux WellChild Awards, consacrés aux enfants gravement malades et à leurs familles.

Vidéo: watson