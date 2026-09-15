A peine leur nouvelle vie britannique commencée, Harry et Meghan ont déjà dû changer l'école d'Archie et Lilibet pour des raisons de sécurité.

Harry et Meghan retirent leurs enfants de l'école après deux jours

Leur nouvelle vie britannique à peine commencée, Harry et Meghan sont déjà contraints de revoir leurs plans. Archie et Lilibet ont été retirés de l'école qu'ils venaient d'intégrer au Royaume-Uni après seulement deux jours de cours.

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Ce devait être l'une des étapes les plus importantes du retour des Sussex au Royaume-Uni. Quelques jours après leur arrivée en Angleterre avec leurs parents, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, avaient fait leur rentrée dans un nouvel établissement britannique. L'expérience n'aura duré que deux jours.

Selon plusieurs médias américains et britanniques, dont People, Harry et Meghan ont décidé de retirer leurs enfants de l'établissement après avoir consulté leur équipe de sécurité. Ce n'est toutefois pas l'école qui pose problème, mais le chemin pour s'y rendre.

Trajet jugé trop risqué

La distance séparant leur nouvelle résidence de l'établissement, combinée aux embouteillages rencontrés sur le trajet, aurait compliqué le travail des gardes privés chargés de protéger la famille. Un incident, en particulier, aurait notamment vu les différents véhicules du dispositif de sécurité être séparés dans la circulation.

Une situation qui n'est pas sans rappeler un épisode survenu à New York, en mai 2023, lorsqu'une «course-poursuite effrayante» avec des paparazzis avait considérablement effrayé le couple. Ce nouvel incident s'est en tout cas révélé suffisamment préoccupant pour convaincre les Sussex de chercher immédiatement une autre solution.

Un porte-parole du couple a confirmé le changement d'établissement, tout en prenant soin de souligner qu'Archie et Lilibet avaient été très bien accueillis et que la décision n'avait rien à voir avec l'école elle-même. Les deux enfants devraient ainsi commencer dans un nouvel établissement local dès lundi. Harry et Meghan auraient même déjà rejoint les groupes de parents de cette nouvelle école.

Le dossier de la sécurité en pleine étude

L'épisode intervient à un moment particulièrement sensible pour le couple. Ravec, le comité chargé de déterminer le niveau de protection accordé aux personnalités exposées au Royaume-Uni, vient justement de lancer de nouvelles évaluations des risques concernant Harry et Meghan.

Les Sussex ont été invités à fournir des informations sur leur nouvelle vie britannique, notamment leur résidence, leurs déplacements et les trajets scolaires de leurs enfants.

Harry finance actuellement une protection privée, mais ses gardes ne peuvent pas porter d'armes au Royaume-Uni et n'ont pas accès aux renseignements dont disposent les forces de l'ordre britanniques. Pour le prince, les trajets réguliers liés à la nouvelle vie de ses enfants constituent précisément l'une des principales vulnérabilités de sa famille.

Après seulement quelques jours d'école, le problème vient donc de prendre une dimension très concrète.

Vidéo: watson