Image: sda

Série

Le rappeur 50 Cent veut adapter ce film culte des années 2000 en série

L'artiste américain a annoncé la nouvelle ce week-end: il aimerait rendre hommage à l'héritage de son ami de longue date, Eminem. Pour cela, il a imaginé une série basée sur le film 8 Mile.

Dans une interview diffusée ce samedi 7 janvier à la radio américaine Big Boy's TV, le rappeur 50 Cent a annoncé qu'il travaillait actuellement sur une série adaptée du film 8 Mile, dans lequel Eminem jouait son propre rôle.

Durant l'entretien, 50 Cent a déclaré:

«Je veux apporter, ou plutôt je vais apporter, 8 Mile à la télévision. Eminem est au courant: nous sommes en plein travail. Ça va être énorme. Je suis en train de bosser dessus. Je suis à fond dedans... C'est important que les gens comprennent l'héritage d'Eminem»

Rappeler l'héritage d'Eminem

On ne connaît toutefois pas réellement le niveau d'engagement d'Eminem. 50 Cent affirme que «l'idée est en marche» et que la nouvelle version se veut moderne, dans le même style que la série Le prince de Bel-Air, avec Will Smith dans le rôle principal.

50 Cent souhaiterait également que des clins d'œil au film d'origine et au tempérament des personnages refassent surface. Il ajoute:

«Je pense que cette série devrait exister pour rappeler l'héritage d'Eminem, parce que si certains ne le voient pas, c'est important pour moi qu'ils le comprennent»

Comme le rappelle Générations Hip Hop Soul Radio, c'est rare, dans l'histoire du rap game, de voir une histoire d'amitié aussi solide que celle entre Eminem et 50 Cent. Le premier a changé la vie du second, en lançant sa carrière en le présentant à Dr.Dre. 50 Cent en sera éternellement reconnaissant et il est depuis son ami, mais aussi son fan en tant qu'artiste.