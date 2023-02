Milena Smit interprète la journaliste d'investigation Miren dans la série. netflix

Série

«La petite fille sous la neige», le thriller Netflix qui va vous glacer le sang

La série La petite fille sous la neige raconte la tragique histoire d'Amaya, 5 ans, qui disparaît dans la foule à Malaga. S'en suivent des années de recherches qui dévoilent le côté sombre de la station balnéaire.

Clouée au lit le temps d'un week-end à cause d'une fichue grippe, je navigue dans les tréfonds de Netflix à la recherche d'une série pour me porter compagnie quand soudain, je découvre, en «tendance du moment», La petite fille sous la neige (La chica de nieve en espagnol, langue originale). La série, basée sur le roman de Javier Castillo, vient de sortir sur Netflix.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Le pitch

L'intrigue se passe dans le sud du pays, à Malaga, une province d'Andalousie à l'extrémité de la mer Méditerranée. Le 6 janvier 2010, alors que la ville célèbre les Rois mages et que les gens ont envahi les rues, la petite Amaya, cinq ans, disparaît dans la foule lorsque son père lui lâche la main. Ana et Alvaro, ses parents, paniquent, hurlent son prénom sous une pluie battante, mais il est déjà trop tard. Amaya s'est évaporée.

Ana (Loreto Mauleón), Alvaro (Raùl Prieto) et Amaya (Emma Sanchez) célèbrent les Rois mages à Malaga quelques minutes avant la disparition de l'enfant. netflix

La police, les proches et les journalistes se mobilisent alors en masse pendant des jours pour retrouver la petite fille. Mais l'inspectrice Millán et son équipe ne trouvent que très peu d'indices qui signaleraient sa localisation.

En parallèle, une jeune journaliste d'investigation, Miren, décide de mener sa propre enquête, soutenue par son professeur, Eduardo. Elle veut retrouver l'enfant à tout prix, peu importe les moyens utilisés pour y parvenir.

Mais les années passent et il n'y a toujours aucun signe d'Amaya. Jusqu'à ce fameux jour, où une cassette vidéo est envoyée à Miren. Elle est déposée directement à la rédaction du journal dans lequel elle travaille. Sur les images, on voit pendant quelques secondes une petite fille qui joue dans une chambre d'enfant. Puis plus rien: l'écran devient blanc.

Les parents d'Amaya découvrent la cassette vidéo sur laquelle on voit les images d'une petite fille. Serait-ce Amaya? netflix

Une atmosphère tragique et intense

Tout au long des six épisodes, la série nous plonge dans une atmosphère sombre et tragique: outre la disparition d'une enfant, La petite fille sous la neige aborde également la thématique du viol et des violences faites aux femmes et aux mineures, d'une manière crue et visuelle. On comprend en effet que Miren a été violée et que les coupables n'ont jamais été retrouvés. Un souvenir qui reste douloureux et qui refait surface à mesure qu'elle avance sur son enquête. Les deux affaires seraient-elles liées?

La journaliste d'investigation Miren (Milena Smit) va tout faire pour retrouver Amaya. netflix

Certes, nous mourrons d'envie de connaître l'issue de l'affaire. Il faut toutefois s'accorder des instants de pause entre les épisodes en raison de l'intensité psychologique de l'histoire. Mais l'intrigue est bonne et le dénouement final est à la hauteur des espérances.

Netflix présente ici un excellent thriller espagnol, dans un décor de bord de mer qui, en temps normal, est plutôt associé aux vacances. Un dur contraste qui fonctionne à merveille.

«La petite fille sous la neige» disponible sur Netflix.