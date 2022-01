L'école ne fait pas le même effet à tout le monde. Image: netflix

Série

Il faut arrêter de comparer cette série sud-coréenne à «Squid Game»

«All of Us are Dead» est un nouvelle production Netflix. Sous prétexte qu'elle est sud-coréenne et violente, on l'associe à «Squid Game».

Ce n'est pas parce que c'est sud-coréen qu'il faut comparer «All of Us are Dead» à «Squid Game». Toutefois, plusieurs médias ont déjà associé les deux. Bien sûr, c'est tentant. D'autant plus que «Squid Game» a eu un succès planétaire. La référence est donc facile. Mais les histoires des deux séries n'ont rien à voir, et surtout, on n'en a pas marre de «Squid Game»?

netflix

Sortie le 28 janvier sur la plateforme de streaming, «All of Us are Dead» raconte comment un groupe de lycéens se font piéger dans leur école par leurs camarades et professeurs, devenus des zombies à cause d'un virus. Pas celui du covid, même si celui-ci a retardé le tournage.

S'il faut comparer ce qui est comparable, «All of Us are Dead» se rapproche davantage du film «Train to Busan». L'avantage par rapport au long-métrage sud-coréen, c'est que vous avez douze heures devant vous (chaque épisode dure environ 1 heure). Vous avez le temps de vous délecter de tout ce sang et de tout ce gore.

Il y a même la référence dans l'épisode 1:

Image: twitter

Les personnages collent aux clichés habituels: la fille mal dans sa peau, le mec beau et gentil, le gang des populaires qui n'hésitent pas à malmener leurs camarades. Malgré tout, on s'attache à certains d'entre eux, ce qui est problématique dans une série où les gens risquent de se transformer en morts-vivants à tout moment.

Certaines critiques disent que les protagonistes prennent des décisions stupides. Evidemment, ce sont des teenagers, ils ne sont pas finis. A quoi d'autre faut-il s'attendre?

image: netflix

On doit quand même vous avertir de trois choses.

La première: l'épisode pilote ne reflète pas l'ensemble de la série. Il est assez mou par rapport à ce qui vous attend.

Deuxièmement, regardez la série en version originale, c’est-à-dire en coréen. Le doublage en français est franchement pénible à écouter.

Finalement, vous pourriez avoir des attentes trop élevées avec la bande-annonce. Un seul conseil: arrêtez de lire, faites du popcorn et regardez la série.

Saignement des oreilles garanti:

Ça, c'est pas du Netflix. C'est mieux!

Vidéo: watson

