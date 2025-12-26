La complicité entre la princesse Kate et sa fille de 10 ans a régalé la Toile aussi efficacement qu'une dinde de Noël. WireImage

Kate et Charlotte ont retourné l'Internet

Entre un duo au piano surprise et leur parfaite adéquation vestimentaire, la princesse de Galles et sa fille de dix ans ont mis les réseaux sociaux sens dessus dessous à l'occasion des Fêtes de Noël.

Décidément, les fans de royauté ont été gâtés cette année. Quelques heures seulement après la diffusion d'une prestation spéciale au piano de Kate et Charlotte, mère et fille ont attiré tous les regards avec leurs tenues coordonnées, lors de la traditionnelle marche familiale vers l'Eglise Sainte-Marie-Madeleine, à Sandringham, ce 25 décembre.

La princesse de Galles a opté pour le marron cette année, avec une robe-manteau en tartan marron de Blazé Milano. PA Images

Quant à Charlotte, elle portait un manteau beige orné de liserés marron. WireImage

C'est pourtant une belle brochette de Windsor qui s'était réunie ce jeudi pour célébrer Noël. Toute la clique était là: de Charles III à ses frères et sœurs, la princesse Anne et le prince Edward, accompagnés de leurs enfants, en passant par les nièces du roi, Beatrice et Eugenie.

Toute la clique... ou presque. Le père des deux princesses, l'ex-prince déchu Andrew, a pour sa part été rayé de la liste des convives en même temps qu'il perdait tous ses titres, cet automne.

L'histoire ne dit pas si, à l'heure de prendre le thé dans la résidence privée de Sandringham, située à 177 kilomètres au nord de Londres, dans le Norfolk, la famille royale a échangé quelques commentaires sur cet oncle problématique - dont il a été révélé cette semaine qu'il avait convié Ghislaine Maxwell, la femme de main de Jeffrey Epstein, au sein de ce domaine familial sacré.



Charles et Camilla en tête de file, ce jeudi, pour assister à la bénédiction de Noël. WireImage

Jeudi, au moment d'assister à la messe, l'attention du public a en tout cas été momentanément détournée de ce scandale pour se reporter sur la princesse Kate et la princesse Charlotte. Habituées à coordonner leurs tenues, elles n'ont pas dérogé à cette habitude, en optant cette fois-ci pour un total look marron.

Alors que la princesse de Galles arborait une robe-manteau en tartan de Blazé Milano, qu'elle a déjà portée à au moins quatre reprises par le passé, Charlotte était coiffée d'un bibi de Juliette Botterill, agrémenté d'un manteau et d'un foulard en soie marron et beige.

Charlotte était assortie à sa mère, la princesse de Galles. WireImage

Un duo surprise

La veille, Charlotte et Kate avaient déjà régalé leurs admirateurs en partageant la vedette dans une vidéo publiée sur le compte Instagram familial. Tournée début décembre à l’occasion de «Together at Christmas», un évènement caritatif organisé par Kate chaque année, la séquence a été gardée secrète jusqu'au jour du Réveillon par le palais de Kensington.

On peut y voir mère et fille, assises côte à côte face à un piano Steinway, en train d'interpréter en duo Holm Sound, du musicien écossais Erland Cooper. Un aperçu rare et touchant de leur relation fusionnelle.

La princesse de Galles et la princesse Charlotte interprètent Holm Sound au château de Windsor. Vidéo: watson

Si la surprise a été maintenue jusqu'au bout, quelques heures plus tôt, un court extrait publié faisait déjà monter la sauce. On y distinguait seulement deux mains posées sur un piano. Les plus fins observateurs ont cru reconnaître celles de Kate et de Charlotte, ornées de leurs bijoux habituels.

Quels petits farceurs, ces Windsor.