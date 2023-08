La réussite principale de cette version live-action tient à son casting. Image: Netflix

«One Piece»: que vaut la série inadaptable de Netflix?

Jugée inadaptable, la proposition de Netflix en prises de vues réelles du célèbre manga débarque ce jeudi. Une série qui a fait le choix de prendre des libertés tout en respectant l'œuvre originale d'Eiichiro Oda.

Lancé en 1997 et décliné en anime à succès jusqu'a la série d'aujourd'hui, le manga One Piece est le plus populaire de sa catégorie. Avec son record de plus de 516,5 millions d'exemplaires en août 2022, le titre a largement dépassé celui de la célèbre série Dragon Ball par Akira Toriyama, qui en totalise quelque 330 millions. Une œuvre culte dont le nombre d'exemplaires est un record mondial reconnu par le livre Guinness des records, faisant de son auteur Eiichiro Oda le mangaka le plus riche du monde.

Autant dire qu'avec un tel palmarès, la tâche de livrer une adaptation en prises de vue réelles était ardue pour Netflix, qui s'était déjà pris quelques foudres en adaptant d'autres animés célèbres comme une série Cowboy Bebop ou encore un film Death Note. De plus, les adaptations que furent Dragon Ball Evolution où encore Les Chevaliers du Zodiac avaient notamment suscité le courroux des fans de mangas. Netflix a néanmoins tenté d'assurer ses arrières en impliquant Eiichiro Oda, l'auteur du manga, en superviseur de la série.

«Je vais devenir le roi des piiiiiiiiiiirates!» Image: Netflix

L'adaptation de One Piece en prises de vues réelles comprend huit épisodes d'une heure. Comme dans le manga, elle suit la quête du jeune pirate Luffy, un garçon enjoué et un peu simplet, à la recherche d'un équipage pour dénicher le fabuleux trésor du roi des pirates, le One Piece. La trame se place dans un univers loufoque et anachronique dominé par des capitaines pirates dotés de pouvoirs spéciaux tirés de fruits magiques appelés Fruits du Démon.

Un fruit auquel Luffy a également goûté durant son enfance, ce qui l'a rendu élastique au point de pouvoir lui permettre d'étirer ses membres. Notre pirate au chapeau de paille sera rapidement rejoint par Roronoa Zoro, un épéiste qui manie trois sabres, et Nami, une navigatrice aussi menteuse que voleuse. À eux trois, ils feront face à différents ennemis pour tenter de naviguer d’île en île, sur un océan peuplé de monstres marins, de pirates sanguinaires et parfois de nouveaux amis.

La bande-annonce 🏴‍☠️ Vidéo: youtube

Une direction artistique et un casting fidèle

One Piece version Netflix avec son casting de jeunes premiers et son esthétique pop a tout du programme destiné à un public d'ados. Il garde ainsi son inspiration «shônen», ces mangas dont les trames sont faites pour inciter le jeune public à se dépasser et à réaliser ses rêves.

Iñaki Godoy, le jeune acteur mexicain qui interprète Luffy, arrive parfaitement à restituer le côté loufoque du personnage. Force est de constater que le reste du casting procure la même impression tant chacun campe avec conviction et fidélité les personnages qu'ils leur ont été attribués. Confier les rôles à des comédiens inconnus du public est une excellente idée de la part de Netflix, sachant que les véritables stars de la série sont les personnages du manga, que des visages célèbres auraient pu dénaturer.

L’acteur Iñaki Godoy semble être né pour jouer Luffy tant il restranscrit à merveille la joie de vivre du personnage. Image: Netflix

Ainsi, la série s'en sort avec les honneurs quant a ses choix visuels assumés, notamment dans le design de ses personnages qui faisait déjà la force de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Du terrifiant homme-poisson Arlong à Baggy le clown et son maquillage outrancier, la série fait le choix de garder cet esprit loufoque à l'écran, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Si le manga et l'anime faisaient la part belle à un humour très visuel et une mise en scène dont le format dessiné permet toutes les folies, l'adaptation se montre nettement plus réservée. L'ensemble est souvent filmé au steadycam, un système dynamique avec une impression de caméra sur épaule qui offre une dimension immersive, mais dont l'aspect convenu semble bien loin de l'inventivité des cases du manga. De plus, malgré son budget pharaonique de 144 millions, certains effets spéciaux et décors se font bien ressentir.

Adapter, c'est prendre des libertés

Avec 105 tomes et 1 070 épisodes animés à ce jour, la série One Piece a de quoi faire une vingtaine de saisons. Les 8 épisodes de cette première saison reprennent l'intégralité de l'arc des douze premiers tomes de la saga.

Luffy enfant, recevant son chapeau de son mentor Shanks Le Roux, une scène culte du manga. Image: Netflix

Très fidèles au manga d'origine, certaines scènes sont quasiment transposées à l'identique. Si l'esprit du manga a été respecté à la lettre, les créateurs de la série ont néanmoins pris quelques libertés narratives pour des questions de rythme. Les moments d'émotion qui étaient relativement présents sont aux abonnés absents, tout comme le discours révolutionnaire du manga. La série fait le choix de ne pas se diluer dans des sous-intrigues pour tenter de garder le spectateur captif.

De plus, dans certains affrontements qui étaient à l'origine burlesques, la série est dans son ensemble beaucoup plus réaliste et parfois plus sombre que le manga. Un prix à payer inévitable lorsqu'on passe d'un format cartoonesque à la réalité.

Luffy a troqué ses sandales pour des chaussures, c'est plus safe. Image: Netflix

Jugé inadaptable et à raison, l'univers loufoque d'Eiichirō Oda est unique en son genre. Difficile donc d'imaginer ce qu'une version en chair et en os aurait pu donner. Or, One Piece version Netflix s'avère une réussite inattendue grâce à son casting et son ton feel-good.

Une «origine story» qui permet de découvrir les contours de ce vaste univers ainsi que ses personnages hauts en couleur dans une adaptation qui se destine au grand public sans trahir les fans. Si le succès est au rendez-vous, il y aura de quoi tenir quelques années.

Les 8 épisodes de «One Piece» sont disponibles sur Netflix depuis le 31 août.

