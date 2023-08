One Piece, Ashoka, Heartstoppers, The Bear: il y aura de quoi s'occuper sur les plateformes de streaming en août. Montage: watson

Voici notre sélection streaming du mois d’août

Nouveautés ou nouvelles saisons, voici tout ce qui débarque au mois d’août sur les différentes plateformes de streaming.

L'été est déjà bien entamé, la saison des festivals est terminée, les gros films de l'été que sont Mission Impossible, Barbie et Oppenheimer sont sortis. Ne reste plus que le mois d'août avec ses rues vides, commerçants et restaurateurs ayant choisi la route des vacances. De plus, la météo semble un brin maussade… Tout n'est pas perdu néanmoins, parce que ce mois n'est pas pauvre en contenus audiovisuels. Il sera donc toujours possible de combler l'ennui devant les nombreux divertissements qui s'annoncent et qu'on a choisis pour vous.

NETFLIX

Heartstopper

Série | Saison 2 | Disponible le 3 août

La comédie romantique coup de cœur de 2022 est de retour pour une saison 2. La série queer, adaptée d’une BD d’Alice Oseman, continue d'explorer les sentiments amoureux de l'adolescence, et poursuit la romance entre Charlie (Joe Locke) et Nick (Kit Connor) qui a fait chavirer les cœurs par sa représentation bienveillante et juste de la communauté LGBTQIA+ à travers des personnages attachants et touchants.

Agent Stone

Film | Disponible le 11 août

Agent Stone, c'est la réponse au féminin de Netflix à Mission : Impossible. Après Red Notice, l'actrice Gal Gadot continue son partenariat avec la plateforme dans un film d'espionnage qui compile tous les poncifs du genre: un objet qui menace la stabilité mondiale doit être récupéré avant que de mauvaises mains le fassent. Une traque qui va vous faire voir du pays puisque le film a été tourné en Italie, à Londres, en Islande et au Portugal.

One Piece

Série | Disponible le le 31 août

L’adaptation en prises de vues réelles du manga culte d’Eiichiro Oda débarque enfin à la fin du mois sur Netflix. Prévue de longue date, cette nouvelle adaptation des aventures de Monkey D. Luffy a longtemps été retardée, car le mangaka tenait à superviser lui-même le projet afin de coller au mieux à l’œuvre originale. Si cette première saison semble respecter l’esthétique et le ton à la fois épique et absurde des aventures du jeune pirate aux bras élastiques, il y a de quoi être sceptique tant la tentative est risquée, surtout que les adaptations en «live action» de mangas se sont souvent résumées à des ratages complets. Verdict, donc, à la fin du mois.

DISNEY+

The Bear: sur place ou à emporter

Série | Saison 2 | Disponible le 16 août

Attention pépite! The Bear, série primée aux Emmy Awards revient pour une deuxième saison. Si la première saison suivait l'histoire d'une sandwicherie familiale de Chicago, l'Original Beef, reprise par un cuisto prodige après la mort de son frère, entre chaos et deuil, cette deuxième partie s'attarde sur la transformation de leur établissement crasseux en resto d'un niveau supérieur. La série semble avoir gardé tout son sel et afficher ce qui faisait le succès de son menu: des rires, des cris, des larmes, et beaucoup de tendresse.

Ahsoka

Série | Disponible le 23 août

Ahsoka, personnage culte bien connu des fans de l'univers étendu de Star Wars, fait son grand retour dans une série qui lui est entièrement dédiée. Après avoir été introduite dans la série animée The Clone Wars, et mise en scène pour la première fois en live-action dans la saison 2 de The Mandalorian, Ahsoka Tano (Rosario Dawson) enquête sur une menace émergente dans une galaxie encore vulnérable au lendemain de la chute de l'Empire. Selon les rumeurs, son ancien maître Anakin Skywalker joué par Hayden Christensen himself aurait repris le rôle de Dark Vador pour l'occasion, et devrait faire une apparition.

Only Murders in the Building

Série | Saison 3 | Disponible le 16 août

Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short reviennent pour une troisième saison d’Only Murders in the Building. Une saison qui accueille deux invités exceptionnels et non des moindres, Paul Rudd et Meryl Streep. Only Murders in the Building mêle habilement enquête et humour et raconte les aventures de trois New-Yorkais vivant dans le même immeuble. Ils ne se connaissent pas et ont pour point commun d’être obsédés par les affaires criminelles jusqu’au jour où tous se retrouvent soudainement mêlés à l’une d’entre elles. Après deux saisons particulièrement réussies, les trois apprentis enquêteurs s’attaquent à une nouvelle affaire.

PRIME VIDEO

Les Fleurs sauvages

Minisérie | Disponible le 4 août

Cette minisérie devrait séduire les amateurs de drames familiaux et les amoureux des grands espaces australiens. D'après le livre éponyme d'Holly Ringland, cette minisérie s'offre une star prestigieuse, puisque la matriarche de cette famille dysfonctionnelle est incarnée par la grande Sigourney Weaver. La trame narrative déroule la vie de la jeune Alice Hart: orpheline à tout juste neuf ans, elle part vivre avec sa grand-mère, June, dans une ferme florale. Elle y découvrira alors que sa famille cache bien des secrets. Préparez vos mouchoirs.

Kandahar

Film | Disponible 4 août

Coincés et pourchassés par les talibans en Afghanistan, Harris (Gerard Butler), un agent de la CIA et son interprète Kahil doivent se frayer un chemin hors du désert jusqu'à Kandahar, leur point d'exfiltration. Kandahar reprend tous les bons ingrédients de l'action de base: un homme seul prêt à en découdre et une course contre la montre haletante. Un film d'action qui ne réinvente rien, mais qui devrait être efficace pour laisser son cerveau de côté.

My Dear F***ing Prince

Film | Disponible 11 août

Basé sur le best-seller acclamé par la critique du New York Times de Casey McQuiston, My Dear F***ing Prince imagine une romance entre le fils de la présidente des Etats-Unis et le prince Henry d'Angleterre. Le film suit leur parcours alors qu’ils tentent de naviguer entre les obstacles qui se dressent sur leur chemin et de trouver un moyen de faire fonctionner leur amour malgré les pressions politiques et sociales qui les entourent. Dans la même veine que Heartstopper, My Dear F***ing Prince est une comédie romantique qui met à l'honneur la communauté LGBTQIA+.

MyCanal et Apple TV+

Les contenus d'Apple TV+ étant intégrés à l'offre Canal+, nous les avons mis ensemble.

La Mort à Nu

Mini-série | disponible le 3 août

Envie d’une bonne dose de suspens? Cette nouvelle minisérie en six parties est basée sur le roman éponyme de Simon Beckett. David Hunter est un ex-médecin légiste qui va se retrouver contraint de reprendre du service. Retiré dans la petite ville américaine de Manham où il assiste le médecin local, le docteur Hunter est appelé comme expert médico-légal lorsque le corps de Sally Palmer, une touriste anglaise qui semble avoir été assassinée, est découvert. L’affaire va prendre une tournure inattendue et pousser notre homme dans ses derniers retranchements…

Strange Planet

Série animée | disponible le 8 août

Cette série d’animation est l’adaptation d’un roman graphique du même nom, qui rencontre un immense succès aux États-Unis. L’intrigue prend place sur une planète lointaine où les habitants vivent des expériences qui ne sont pas si différentes des nôtres au quotidien. Les réflexions aussi hilarantes que poignantes sur la vie, l'amour et l'amitié, formulées de manière très spéciale, se veulent délicieusement absurdes. Les cerveaux malades de la cultissime série Rick & Morty étant aux manettes, on ne peut donc qu'avoir confiance dans Strange Planet.

Invasion

Série | Saison 2 | disponible le 23 août

L’invasion de la Terre par des extraterrestres peu sympathiques n'est pas le sujet le plus original du monde mais la première saison d'Invasion a su tirer son épingle du jeu en proposant comme point de vue l'arrivée des aliens à différents endroits du globe, à travers le regard de personnages de différentes cultures dans un contexte réaliste. Dans cette deuxième saison, les combats entre les extraterrestres et les humains gagnent en intensité, et la résistance continue à s’organiser. Au casting, on retrouve toujours une distribution internationale portée par l'actrice iranienne Golshifteh Farahani et le Britannique Sam Neill.

