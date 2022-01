Image: HBO

Série

Pourquoi la série Euphoria est le meilleur moyen de comprendre la génération Z

Euphoria est de retour pour une deuxième saison après deux ans d'absence. Cette série qui traite de toxicomanie et de toxicité comme peu d'autres séries l'ont fait de nos jours dresse un portrait fascinant, mais brutal, de cette génération aliénée devenue adulte un peu trop vite.

Depuis l’avènement des chaines câblées il y a trois décennies, chaque génération a pu avoir sa série, son prisme sur l’adolescence, dans lequel chacun pouvait voir son reflet. Les plus adultes d’entre nous auront connu les australiens de Hartley Coeurs à Vifs, la génération Y aura connu les Anglais de Skins et aujourd’hui à l’ère des plate-formes de streaming, la jeunesse peut compter, grâce à Netflix, sur la bienveillance de Sex Education pour aborder des thématiques qui sont propres au passage à l’âge adulte, ou encore 13 Reasons Why qui sans réelle ambition artistique abordait des thématiques difficiles comme le suicide ou le viol.

Rue Bennett, interprétée par l'actrice Zendaya Image: HBO

C’était sans compter sur un autre challenger: HBO. Les séries estampillées par ces trois lettres sont en général un gage de grande qualité. C’est ainsi qu’en 2019 apparait également Euphoria, leur première production à aborder l’adolescence contemporaine en captant avec brio l’essence d’une génération désabusée, ultra connectée et hypersexualisée qui se traduit par un spleen constant. Le No Future est donc de retour avec cette série dont l’aura dépasse désormais largement les divers écrans sur lesquels on la binge-watch, tant elle est devenue un phénomène.

Créée par Sam Levinson (le fils du réalisateur Barry Levinson) , produite par le chanteur Drake et adaptée d'une série israélienne éponyme, Euphoria raconte le quotidien d’une bande de lycéens fracturés en quête d’identité et de sens dans un monde où le sexe, la drogue et le culte de soi n'aura jamais été aussi omniprésent et démesuré. La génération Z occidentale, qui a grandit dans la peur du terrorisme, de la montée des températures et du populisme. Une génération qui se drogue à l'OxyContin et qui veut se libérer des représentations binaires des genres et des orientations sexuelles dont le seul modèle éducatif n'est autre que la pornographie.

L’intrigue porte essentiellement sur Rue, jouée par la brillante Zendaya, une adolescente bipolaire et toxicomane qui sort d’une cure de désintox après une overdose et qui se lie d'amitié avec Jules, une fille incarnée par la mannequin transgenre Hunter Schafe. On suit également son entourage, issu de la diversité d'un lycée californien où les névroses et secrets de chacun sont abordés au fil des différents épisodes. Euphoria est une série sombre et brutale sans aucun tabou, mais qui a pour paradoxe de faire se dégager de la défonce une forme de poésie, car que seraient les paradis artificiels s’ils n'étaient pas une échappatoire à la morosité? Vous avez deux heures.

Rue et Jules, contre le reste du monde. Image: HBO

Ce qui différencie Euphoria des centaines de séries qui pullulent sur les multitudes de plates-formes, c'est sa réalisation audacieuse et sa direction artistiques proche du cinéma indépendant. En effet, la série est parfois ultra clippesque et n'hésite pas à aller dans l'expérimentation pour mettre en avant sa mise en scène, ce qui lui a valu à la fois d'être saluée mais également critiquée. La bande-son apporte également son lot de coolness en piochant autant dans 30 ans de hip-hop et de R'n'B que dans des tubes contemporains, ayant même le luxe d'avoir ses propres morceaux dont l'un d'entre eux est interprété par son actrice principale.

Aujourd'hui, après deux très (trop?) longues années, la série entame enfin sa deuxième saison, le tournage ayant été repoussé par la pandémie. Entre-temps, de l'eau a coulé sous 2019, Zendaya est devenue une star en entrant dans l’histoire des Emmy Awards en tant que plus jeune actrice à remporter le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. A l'affiche de diverses superproductions, comme Dune ou la dernière trilogie Spider-Man, elle s'affiche également comme égérie pour Lancôme et Valentino. L’actrice compte désormais 122 millions de followers sur Instagram, plate-forme où elle est devenue le nouveau symbole de l’empowerment féminin.

Bref, Euphoria revient avec une nouvelle saison qui consiste toujours à suivre des ados devenus adultes beaucoup trop vite dont le quotidien se résume à boire, se défoncer et faire du sexe mais tout ceci de manière virtuose.

Si vous avez loupé le train en marche, le première saison ainsi que les nouveaux épisodes sont disponible sur OCS quant à la deuxième saison, elle est disponible grâce à la redevance en replay sur Play RTS, et diffusée le lundi soir sur RTS1.